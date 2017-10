Jürgen Becker war schon öfter in der Ahlener Stadthalle zu Gast, doch noch nie spielte er vor halbgefüllten Reihen. Wer nicht da war, hat etwas verpasst. Foto: Reinhard Baldauf

Ahlen -

Sehens- und hörenswert war das, was Jürgen Becker am Samstag in der Stadthalle bot. Der bekannte Kabarettist machte auch vor heiklen Themen wie der Kirche und ihrer Sexualauffassung nicht Halt. Seine Witze waren dabei nicht platt, sondern hatten Tiefgang, boten oft auch Anlass zum Nachdenken.