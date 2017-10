Zwei Tage lang war das Heimatmuseum wie eine Zeitkapsel, in der moderne Errungenschaften wie Feuerzeuge nicht zu finden waren. Mittelalterfreunde präsentierten die Lebensweisen einer Zeit, die längst nicht so dunkel war, wie heutzutage oft angenommen wird.

Von Peter Schniederjürgen

Es hätte zur Gründungszeit von Ahlen – rund 200 Jahre vor der ersten Jahrtausendwende – sein können: Sattelmeister „Meinulf fon Bekehem“, bürgerlich Marian Marklein, ein angetaufter sächsischer Edelmann, steht nahe der Villa Alna an der Werse.

Am Wochenende können die Ahlener einen Zeitsprung, oder besser Zeitsprünge in die frühe Geschichte ihrer Stadt machen. Denn am und im Heimatmuseum treffen sich Mittelalterakteure aus der Gegend, um einen Eindruck des gar nicht so finsteren Mittelalters zu geben.

Besagter Meinulf – er lebt in Beckum – hat sich den Sachsen verschrieben. Sein Stand in der Deele des Museums ist ein Anziehungspunkt, besonders für Kinder. Finden sich doch hier Dinge, die besonders für die Jungen spannend sind: Schwerter, Lanzen und Rüstungen. Wer sich traute, konnte durchaus mit dem Sattelmeister, damals eine hoher Rang und etwa vergleichbar einem Grafen, die Klingen kreuzen. Hier erlaubt sich der Sachsenkrieger aber auch eine historische Unschärfe. „Mein sportliches Hobby ist der Schwertkampf mit dem Anderthalbhänder“, verrät der Recke. Doch dieses lange Schwert mit der dazugehörigen eleganten Kampfkunst gab es erst rund 250 Jahre später. „Das macht nichts. So kann ich die Entwicklung der Rüstung bis ins Hochmittelalter zeigen“, zwinkert der Beckumer. Denn neben dem Sachsenoutfit ist auch die Rüstung aus den 13. Jahrhundert zu sehen.

Direkt daneben geht es weit friedvoller zu. Andrea Brüchle hat Mittelalterwissenschaften studiert und liebt Holzarbeiten. „Das ist meine Premiere zu Mittelalterveranstaltungen“, gibt die junge Löffelschnitzerin an. Denn das so profane Essgerät hat eine sehr große Bedeutung und besondere Geschichte, die bis heute reicht. „Eine Küche ohne Holzlöffel ist noch immer selten“, schmunzelt die Schnitzerin. Und um das auch so beizubehalten, fertigt sie Löffel wie vor urewigen Zeiten. Mit einem gewaltigen Spaltwerkzeug zerlegt sie wuchtige Holzklötze. Die werden dann mit einem Messer und viel Geduld in die gewünschte Form gebracht. „Dazu ist jedes Laubholz geeignet – außer Eiche“, gibt die Schnitzerin an. Denn Eiche enthält zu viel geschmacksbeeinträchtigende Inhaltsstoffe.

Fotostrecke: Mittelaltertage im Heimatmuseum Fotostrecke Foto: Peter Schniederjürgen

„Gib mal Feuer“, so einfach geht‘s am Stand des Bad Fredeburgers Paul Krächter nicht. Der Sauerländer hat sich einer ganz besonderen Wissenschaft verschrieben: Feuer ist sein Thema. Wie kam man auch ohne Einwegfeuerzeug an Licht und Wärme? Er erklärt die Benutzung von Flint- oder Feuerstein, das dazugehörige Schlageisen. Ebenso führt er den Zunderschwamm und das Luntenfeuerzeug vor.

Vor dem Eingang des Heimatmuseums schwingt Sebastian von Nagaroon seinen Schmiedehammer. Mit kräftigen und klingenden Schlägen formt er, wie die handwerklichen Vorväter, glühendes Eisen in allen denkbaren Formen. Denn der Schmied war im Mittelalter der Hightech-Mensch von Burg und Dorf. Damit der aber nicht ohne Hemd im Lauf der Geschichte steht, zeigt Ehefrau Michaela die Gewinnung und Verarbeitung von verschiedenen Fasern zu Garn.

Musik macht den Menschen aus, das nimmt sich Manfred Kehr zu Herzen und spielt und singt zu mittelalterlichen Instrumenten deutsche und provencialische Lieder ganz im Geschmack der dargestellten Zeit. So kann das Heimatmuseum ein wirklich erfolgreiches Wochenende mit hoher Besucherfrequenz verbuchen.