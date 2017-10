Am Tag nach dem schweren Motorradunfall in der Bauerschaft Borbein hat die Polizei den Verursacher einer Straßenverschmutzung ermittelt, die den 59-jährigen Waltroper zu Fall brachte. Der Mann wurde schwer verletzt.

Von Christian Wolff

Bei dem Motorradfahrer, der am Sonntag auf der Borbeiner Straße verunglückt ist, handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus Waltrop. Das gab die Polizei am Montag bekannt. Darüber hinaus ermittelten die Beamten den Verursacher einer Straßenverschmutzung, durch die der Waltroper die Kontrolle über sein Krad verlor. Nach ersten Erkenntnissen war der Verunglückte gegen 13.58 Uhr in Richtung Drensteinfurt unterwegs.

Vor einer leichten Linkskurve überholte er zwei vor ihm fahrende Kräder. Aufgrund der Verschmutzung auf der Fahrbahn kam der Waltroper in der Kurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über seine „Yamaha“. Er stürzte und rutschte in den Straßengraben, wo er liegen blieb. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Der 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Hamm gebracht. Die Borbeiner Straße war über mehrere Stunden zur Reinigung und Unfallaufnahme gesperrt. Der Verursacher der Verschmutzung konnte ermittelt werden, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.