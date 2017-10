Nach fast 110 Jahren ging am 1. August die Geschichte des Familienunternehmens Grentrup an der Parkstraße 2 zu Ende. Doch der Standort wird weiterbetrieben: Gerd und Antonia Grentrup übergaben das Orthopädiehaus bereits an das Tingelhoff-Sanitätshaus, das seinen Sitz in Dortmund hat.

Von Ralf Steinhorst

Am 8. Januar 1908 gründete Gerd Grentrups Großvater Gerhard zunächst einen Schuhmacher-Handwerksbetrieb an heutiger Stelle. Als dessen Sohn Theodor am 25. Juli 1949 in Dortmund seinen Meisterbrief als Orthopädie-Schuhmachermeister erhielt, übernahm dieser gleichzeitig das Unternehmen seines Vaters in Ahlen, der sich daraufhin aus gesundheitlichen Gründen zurückzog.

In der Nachkriegszeit war die Versorgung der Kriegsopfer, von denen viele Fußverletzungen hatten, sehr wichtig. So verschob Theodor Grentrup den Schwerpunkt immer mehr in den Bereich der Orthopädie. So nahmen die Fertigung von Einlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen, die Anpassung von Konfektionsschuhen an die Füße der Patienten, immer mehr Raum ein, auch wenn das klassische Schuhhandwerk parallel dazu weiter ausgeführt wurde.

Im Juni 1977 legte Gerd Grentrup seine Prüfung als Orthopädischer Schuhmachermeister in Hannover ab, am 1. April 1978 übernahm er dann den Betrieb seines Vaters. Wie in den Vorgängergenerationen üblich, war auch seine Ehefrau Antonia von Beginn an im Unternehmen tätig. Seit April 2008 weitete Grentrup das Betätigungsfeld aus und wurde Sanitätshaus, in dem unter anderem Kompressionsstrümpfe, Bandagen und Orthesen angeboten wurden.

„Es hat sich ein großer Wandel in der Fertigungstechnik vollzogen“, blickt Gerd Grentrup auf die Zeit seiner 50-jährigen Tätigkeit zurück. Vielschichtige Computertechnologien haben Einzug gehalten. Noch bis zum Ende dieses Jahres wird das Ehepaar Grentrup den Geschäftsübergang begleiten, dann wollen sie sich verstärkt dem Reisen und ihren Kindern widmen.

Ahlen ist im Tingelhoff-Sanitätshaus, das vor 35 Jahren gegründet wurde und über 250 Mitarbeiter hat, die siebte Filiale. Sie wird von Markus Ernst geleitet, der dem Betrieb Grentrup ein hohes Ansehen bescheinigt. So wird das bisherige Angebot weitergeführt und auch erweitert: Zukünftig werden unter anderem auch Rollatoren, Rollstühle, Pflegebetten und Badewannenlifte an dieser Stelle erhältlich sein. In der Werkstatt wurde Wolfgang Esken übernommen, für den Service wird noch eine Sanitätshausfachverkäuferin gesucht, hieß es bei der Übergabe.