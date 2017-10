Von Ralf Steinhorst

Pfarrer Joseph Thota aus St. Bartholomäus fliegt im Oktober wieder in seine Heimat Indien – auch, um die sozialen Projekte seiner Stiftung „Bridge of Hope“ zu besuchen. Begleitet wird er diesmal von der Ahlenerin Luise Roth und Matthias Keppler aus Sendenhorst. Für Luise Roth wird es eine besondere Reise, weil sie zum ersten Mal ihr Patenkind Regina treffen wird.

Am 5. November werden Luise Roth und Matthias Keppler in den Flieger steigen und in Neu Delhi von Pfarrer Joseph Thota, der schon vorgereist ist, erwartet. Bis zum 9. November steht zunächst ein touristisches Programm in Indiens Hauptstadt an: die Besichtigung von Taj Mahal, Lotus Tempel und Redforth Schloss.

Nächstes Ziel ist dann die Bischofsstadt Hyderabad, die viertgrößte Stadt Indiens. Auch dieser Aufenthalt steht im Zeichen des Sightseeings. Am 11. November führt die Reise in die Bischofsstadt Kurnool, wo die kleine Gruppe im bischöflichen Internat des Bistums untergebracht wird.

Luise Roth und Matthias Keppler werden dort auch die missionarische Arbeit und soziale Projekte kennenlernen, die von der Stiftung „Bridge of Hope“ mit der finanziellen Hilfe von vielen Ahlenern aus St. Bartholomäus unterstützt werden.

Am 13. November steuern die Drei mit dem Auto oder der Bahn das 400 Kilometer entfernte Madepali an, das Heimatdorf von Pfarrer Joseph Thota. Auch dort befinden sich Projekte der Stiftung. In Madepali wird es besonders für Luise Roth spannend, weil dort Regina lebt, für die sie vor drei Jahren die Patenschaft übernommen hat.

Zu Beginn der Patenschaft ging die heute 16-jährige Inderin noch in die Dorfschule, wo Pfarrer Joseph Thota ihr Talent erkannte. Es war nicht das erste Mal, dass der Geistliche eine Patenschaft vermittelte, die es ermöglichte, dass Schülerinnen nach Abschluss der Dorfschule das Engineering College besuchen können.

Zwischen Regina und Luise Roth besteht seit Beginn der Patenschaft ein unregelmäßiger Briefaustausch, nun ist der Zeitpunkt des Treffens zum Greifen nahe. „Ich freue mich, sie endlich kennenzulernen“, ist die Ahlenerin auch auf das Umfeld ihres Patenkindes schon ganz gespannt. Für sie ist es der erste Besuch in Indien. Und neben dem Kennenlernen ihres Patenkindes reizt sie natürlich auch die fremde Kultur, der sie begegnen wird. Am 17. November tritt die Reisegruppe dann wieder den Rückflug nach Deutschland an.