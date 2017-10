Zur Alkoholkontrolle wurden am Wochenende zwei Pkw-Fahrer in Ahlen gebeten. Foto: Jürgen Peperhowe

Die Polizei kontrollierte bereits am Freitagnachmittag gegen 17.32 Uhr einen 55-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads auf der Parkstraße. Dabei stellten sie Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Beamten brachten den Mann zur Wache und ordneten eine Blutentnahme an. Zudem stellen sie bei der Überprüfung fest, dass der Ahlener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Am frühen Montagmorgen um 5.56 Uhr fiel ein 49-jähriger Ahlener mit seinem Pkw auf der Straße Im Elsken auf. Ein Alkoholtest ergab ei­nen Wert von 1,34 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten auch hier eine Blutentnahme an und stellten fest, dass der Mann über keinen Führerschein verfügt.