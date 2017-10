Feierstunde am Montagvormittag im Rathaus: Der Verein „Alter und Soziales“ feiert sein Silberjubiläum mit zahlreichen aktiven Akteuren und langjährigen Wegbegleitern.

Von Peter Schniederjürgen

Ein Aushängeschild der Stadt wurde 25 Jahre alt. Der Verein „Alter und Soziales“ feierte diesen Anlass am Montagmorgen in Saal II des Rathauses. Vereinsvorsitzender Jürgen Ribbert-Elias begrüßte die Gäste und Festredner. „Wie kann eine Woche schöner beginnen?“, frage er und erinnerte mit einer Fotowand an die frühe Zeit des Vereins.

„Es ist ein Ahlener Erfolgsmodell und hat weit über die Stadtgrenzen Nachahmer gefunden“, gratulierte Bürgermeister Dr. Alexander Berger zum vollen Vierteljahrhundert. Er hob die Effizienz der Arbeit des rührigen Vereins hervor. „Sie haben dazu noch über zwölf Millionen Euro an Fördergeldern eingesammelt“, lobte der Stadtchef. Damit waren nach seinen Worten viele Maßnahmen möglich, die gerade das Leben der betagteren Bürger seiner Stadt nachhaltig verbessern. Das immer mit dem vorrangigen Ziel, Menschen ein selbstbestimmtes Leben im ebenso selbstgewählten Umfeld zu ermöglichen.

„Hervorgegangen aus dem Verein ‚Altenhilfe e.V.‘ haben Sie daraus eine moderne, flexible und zielorientierte Organisation gemacht, die Ihresgleichen sucht“, ergänzte Berger. Dabei hob er auch die enge Verzahnung mit der Stadtverwaltung hervor. Das werde durch die Geschäftsführerin von „Alter und Soziales“, Ursula Woltering, die auch Leiterin der Sozialabteilung im Rathaus ist, gewährleistet.

Für die ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Verein und Kreis bedankte sich der stellvertretende Landrat Winfried Kaup. „Sie sind uns nicht nur ein verlässlicher und kompetenter Partner, Sie entlasten uns auch in vielen Fragen der Seniorenarbeit“, betonte der Vize-Landrat. Dabei bezog er sich auf die Themen der Seniorenarbeit, die der Kreis dem Verein seit Jahren übertragen hat. „Das ist durch die beispielhaften Strukturen, die Sie aufgebaut haben, möglich geworden“, folgerte Winfried Kaup in seinem kurzen Grußwort.

ALs Vereinsgeschäftsführerin stellte Woltering in einer Präsentation die Arbeitsweise des Jubilars vor. „Ich glaube, viele sind hier, die noch gar keine Ahnung haben, wie komplex der Verein eigentlich ist“, fuhr Ursula Woltering fort. Sie zeigte auf den zahlreichen Folien die verschiedenen Netzwerkpartner, einem der wichtigsten Elemente der Vereinsarbeit. „Durch das Netzwerk schaffen wir unsere Leistungsfähigkeit“, betonte die Geschäftsführerin. Dabei stehe immer der Mensch im Mittelpunkt allen Tuns.

Mit der Frage, was eigentlich Alter und Soziales bedeutet, beschäftigte sich Festredner Professor Dr. Hugo Mennemann. Danach beschloss ein gemeinsamer Imbiss den Jubiläumstag.