Von Dierk Hartleb

Die emotionalen Worte von Elke Walter verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Schulleiterin der Mammutschule schilderte sehr bewegend, wie unverzichtbar heute die Schulsozialarbeit ist, wenn ein Kind nicht mehr leben will oder anderes sein Sparschwein aufbricht, um Kopiergeld zu bezahlen. „Die Familien sind heute nicht mehr immer in der Lage, den Kindern den nötigen Halt zu geben“, erklärte Walter anlässlich der Übergabe von rund 2000 Unterschriften zur Weiterführung der Schulsozialarbeit an Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Montagmorgen im Rathaus.

Beim Rathauschef fielen die Besorgnisse von Schülern, Eltern und Lehrern auf fruchtbaren Boden. „Die Schulsozialarbeit muss bleiben“, betonte Berger und übernahm damit einen der Slogans auf den Plakaten der Schüler. Es gebe inzwischen gute Anzeichen dafür, dass es zumindest im kommenden Jahr weitergehe. Solche Signale hätten sowohl einzelne Mitglieder der Landesregierung als auch der Kreis ausgesendet.

Außerdem versicherte Berger, dass die Stadt wie bisher ihren finanziellen Anteil an der Schulsozialarbeit leisten werde. Seine Bemühungen seien darauf ausgerichtet, die Finanzierung über das Jahr 2018 hinaus sicherzustellen.

Übergabe der Unterschriften. Foto: Dierk Hartleb Übergabe der Unterschriften. Foto: Dierk Hartleb

Darum ging es auch Dr. Anne Giebel. Die kommissarische Schulleiterin des Städtischen Gymnasiums machte deutlich, dass Schulsozialarbeit heute ein fester Bestandteil des Schulalltags sei und dass es notwendig sei, diese Tätigkeit zu verstetigen. Mechthild Zumloh-Borghoff ergänzte als Elternvertreterin, dass ein häufiger Wechsel der Schulsozialarbeiter nachteilig sei. „Es muss erst einmal Vertrauen aufgebaut werden“, sagte die Elternvertreterin, und das sei schlechterdings unmöglich, wenn die Ansprechpartner dauernd wechselten. Sie vermisse auch die Stärkung der Medienkompetenz der Schüler. Die zuständige Fachbereichsleiterin Ursula Woltering führte aus, dass die Präventionsarbeit die Medienerziehung in den Mittelpunkt stelle, während man die Kriminal- und Drogenprävention verstärkt in die Hände der Polizei und der Drogenberatungsstelle gelegt habe.

Zainab Madmar und Inci Tüney, die die Schülerschaft vertraten, forderten die Stadt auf, die Schulsozialarbeit mit einem festen Ansatz im städtischen Haushalt auszustatten. Die augenblickliche Situation führe zu großer Unsicherheit – auch auf Seiten der Sozialarbeiter.

SPD-Ratsherr Serhat Ulusoy , der an der Übergabe der Unterschriften, die anschließend auch noch in Kopie den heimischen Landtagsabgeordneten übergeben werden sollen, teilnahm, forderte mehr Investitionen in Bildung und Integrationsarbeit.