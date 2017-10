Die Ahlener Pfadfinder verbrachten am vergangenen Samstag einen Stammesstag im Ketteler Hof bei Haltern – und das bei schönstem Sonnenschein. In kleinen Gruppen erkundeten die 26 Pfadfinder den Erlebnispark. Neben der Sommerrodelbahn ging es auch auf der Mattenrutsche schnell hinunter. Nach dem gemeinsamen Mittagssnack eroberten die Kinder die großen Hüpfkissen, dort wurde der Kuchen schnell wieder abtrainiert.

Nachdem sich alle ausgetobt hatten, ging es dann zum Naturerlebnispfad. Dort war neben Gleichgewicht auch Teamwork gefragt. In einem Hindernisparcours galt es mit lediglich zwei Holzbalken, die umgesteckt werden mussten, verschiedene Plattformen, Rutschen und eine Kletterwand zu überwinden. Im Anschluss an diese Herausforderung fand eines der Highlights im Pfadfinderleben statt – der Stufensprung. Erreicht ein Pfadfinder ein gewisses Alter, wechselt er oder sie in die nächste Stufe. An diesem Wochenende wurden drei Pfadfinder hochgestuft.

Im Anschluss an diese Aktion hatten alle noch mal die Möglichkeit, den Park zu erkunden. Die Leiter und einige größere Pfadfinder entdeckten eine Laufstrecke, auf der man seine Geschwindigkeit messen konnte. Die Spitzengeschwindigkeit von einem Pfadfinder lag bei 27,6 Kilometer pro Stunde auf einer rund 50 Meter langen Strecke.

Für den neuen und für die meisten noch unbekannten Indoorspielplatz blieb nicht viel Zeit, aber einige Pfadis haben sich die Chance nicht entgehen lassen und einen kurzen Blick in das Gebäude geworfen.

Es war noch nicht alles erkundet, da war auch schon Zeit für die Heimreise. Der Abschluss des Stammestages fand im Pumpenhaus in der Langst statt. Nach dem Abendessen versammelten sich alle am Lagerfeuer, wo noch Geschichten erzählt wurden, bevor einige von ihren Eltern abgeholt wurden. Ein Teil der Pfadfinder übernachtete im Pumpenhaus, denn am Sonntagmorgen stand die jährliche Stammesversammlung auf dem Programm. Hier wurde berichtet, welche Aktionen im vergangenen Jahr in den Stufen gelaufen waren. Zum Abschluss folgte die Vorstellung der Jahresplanung 2018, bei der das große Sommerlager in Schweden im Mittelpunkt steht.