Von Johanna Fleuter

„Ich war vor fünf Jahren schon einmal in Ahlen, wo waren wir stehengeblieben?“ Wladimir Kaminer, bekannt geworden durch seinen Roman „Russendisko“, las am Montag im Rahmen der VHS-Reihe „Autoren lesen“ vor rund 100 Gästen im Autohaus Ostendorf aus seinem neuen Werk „Goodbye, Moskau“ – und hatte die Gäste durch seine amüsante Art schnell in seinen Bann gezogen.

Mit Blick auf den 100. Jahrestag der Oktoberrevolution befasst sich der Autor darin humorvoll mit seiner alten Heimat. Russland als ein Land, das in der Luft schwebt und das auf der Suche nach sich selbst ist. Egal ob es die patriotischen Kriegsfilme im russischen Fernsehen, der Hype um die jahrzehntealten Kühlschränke, die der Legende nach sicher wie Bunker seien, oder die stabilen Russentüren sind – alles wird auf eine humorvolle Art und Weise auf die Moral der gesamten Nation übertragen. Dem Autor liegt es am Herzen, sich vernünftig mit der eigenen Geschichte zu befassen, den Humor dabei aber nicht zu verlieren.

Seine Lieblingsgeschichte aus seinem Roman wollte er seinem begeisterten Publikum ebenfalls nicht vorenthalten: Was tut man, wenn mitten in der Nacht unerwarteter Besuch aus Russland eintrifft, und man nichts von dem guten europäischen Essen, von dem alle sprechen, zu Hause hat? Gut, dass es die schwäbischen Nachbarn gibt, die alles und jeden im Blick haben, und einem auch mitten in der Nacht mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Das sind europäische Werte“, so Kaminer, „die Schwaben sorgen für Ordnung und Zusammenhalt.“

Ausschnitte aus anderen, teilweise sogar noch nicht fertiggestellten Romanen und Anekdoten aus dem Leben seiner Familie trugen dazu bei, dass das Publikum dem Autor gespannt folgen konnte.

Momentan arbeitet Wladimir Kaminer an einem Roman über verschiedene Kreuzfahrten, die er in der letzten Zeit unternommen hat. „Dieses Buch wird das beste meines Lebens“, schwärmte der Autor und begann, die ersten unveröffentlichten Zeilen zu lesen. Das Publikum war begeistert.

Eins ist klar – Wladimir Kaminer ist nicht nur ein Autor, er ist ein authentischer Entertainer, der weiß, wie man seine Geschichten vermittelt. Der Abend habe ihm sehr gut gefallen, sagte er, und so schloss er seine Lesung mit den Worten „Hoffentlich dauert es nicht wieder fünf Jahre bis wir uns wiedersehen.“

Im Anschluss an die Lesung gab es für die Gäste einen Sekt und die Möglichkeit, sich Bücher des Autors signieren zu lassen.