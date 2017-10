Ahlen -

Mit einer neuen Mannschaftsaufstellung geht die CDU-Ratsfraktion in die zweite Halbzeit der laufenden Wahlperiode. Die Kapitänsbinde trägt von nun an nicht mehr Ralf Kiowsky, sondern Peter Lehmann. Der 41-jährige Polizeirat wurde auf der Fraktionssitzung am Montagabend zum neuen Vorsitzenden gewählt, auf ihn entfielen 13 von 16 geheim abgegebenen Stimmen.