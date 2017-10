Von Ralf Steinhorst

Das Geheimnis um den BAS-Sessionsorden 2017/2018 ist gelüftet: Charleen Yasar hatte beim Wettbewerb um das schönste Motiv bei der Jury die Nase vorn und gewann damit gleich zweimal je 100 Euro Siegprämie – für die OGS der Paul-Gerhardt-Schule und die Klasse 5c des St.-Michael-Gymnasiums.

Aus diesem Grund fand die Prämierung dieses Mal in der Hauptstelle der Volksbank statt, die durch ihre finanzielle Unterstützung grünes Licht gab für die beiden Klassenkassen. Denn als Charleen Yasar ihr Motiv entwarf, hat sie das in der OGS der Paul-Gerhard-Schule gemacht, mittlerweile besucht sie aber das St.-Michael-Gymnasium.

Und noch eine Besonderheit gab es beim diesjährigen Wettbewerb. Denn mit der Paul-Gerhardt-Schule nahm erstmals eine Grundschule teil, die dann auch gleich gewann.

Charleen hatte vor dem Termin am Dienstag keine Ahnung, dass sie zur Prämierung des Siegermotivs eingeladen war. Zur Unterstützung hatte sie deshalb ihre Freundinnen Alin Husin und Xenia Hokel mitgebracht. Von der OGS der Paul-Gerhardt-Schule nahm

Der neue Orden. Foto: Ralf Steinhorst Der neue Orden. Foto: Ralf Steinhorst

Simone Schäfer an der Präsentation teil.

„Ich hatte das Peace-Zeichen auf einem T-Shirt gesehen“, erinnerte sich Charleen an die Motivsuche. Denn als Thema war das Sessionsmotto „Flower-Power total bei uns im Ahlener Karneval“ vorgegeben. Die Jury musste zwischen 40 Motiven auswählen und hatte es damit nicht einfach. Schließlich überzeugte das international bekannte Peace-Zeichen bestückt mit Blümchen am meisten.

Ab dem 10. November stehen der BAS-Orden für vier Euro und der motivgleiche Pin für 2,50 Euro zum Verkauf. Erhältlich sind beide beim Weinhaus Thiele in der Oststraße, im „Kupfergrill Ossenbrink“ an der Rottmannstraße, im Fotostudio Gottschling an der Oststraße, der „Spielerei“ an der Oststraße und bei den Karnevalsgesellschaften. Der Verkaufserlös dient der Finanzierung des Rosenmontagszugs, damit dieser neben seinen Themenwagen und Fußgruppen mit Kapellen aufgelockert werden kann. „Ich würde mich freuen, wenn viele Besucher des Rosenmontagszugs den Orden als freiwilligen Eintritt tragen würden“, hoffte der BAS-Vorsitzende Christian Weirowski auf einen guten Verkauf. Bereits am 9. November wird im Rahmen der BAS-Mitgliederversammlung das Motto für die Session 2018/2019 bekannt gegeben.