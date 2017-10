Ahlen -

Ob früher auf „Europas größter Kegelparty“ in der Halle Münsterland oder heute auf der „Heim-Kegelparty“ im „Hof Münsterland“ – wenn die „AZ“ einmal im Jahr die neuen Ahlener Kegelstadtmeister sucht, geht es traditionell nicht nur auf den Bahnen in die Vollen. Dann ist immer auch Party angesagt. Nicht anders wird es bei der 26. Auflage des Wettbewerbs am Samstag, 21. Oktober, sein.