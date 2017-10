Sieben Jahre nach ihrer Gründung will die Bürgerstiftung so richtig aufs Gas drücken. Neben der Eröffnung einer eigenen Geschäftsstelle und der Fertigstellung eines Kinospots will der Vorstand noch mehr Aktive einbinden.

Von Ralf Steinhorst

„Bürger für Ahlen“ heißt ein Konzept, das die Bürgerstiftung Ahlen in ihrer Arbeit zukünftig umsetzen möchte. Damit spricht sie Ahlener aus allen Gesellschaftsschichten an, die sich für ihre Heimatstadt engagieren und einsetzen möchten, um das Lebensumfeld lebenswerter zu machen.

Dr. Heinz Dallmer, der die Arbeit der Bürgerstiftung unterstützt, bekennt sich selbst als jemand, der seine Heimatstadt liebt und sich einbringen möchte. „Viele Menschen wollen ihr Engagement, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen, wissen aber nicht wie“, hat er beobachtet. Für diese Menschen sei die Bürgerstiftung der Hafen, wo sie andocken können. Sieben Jahre sei die Bürgerstiftung nun alt. Nun will sie den nächsten großen Schritt nach vorne machen. Dafür benötigt sie aber Menschen, die helfen, diesen Schritt mitzugehen und auch Ideen einbringen.

Im September gab es daher im zunächst kleinen Kreis eine Ideensammlung, um schon erste Vorschläge zusammenzutragen. Unverbindlich angedacht wurden hier die Ausrichtung eines Bürgerfestes, eines Bürgerbrunchs oder eines Bürgertages. Was aber noch wichtiger ist: Es fanden sich bei dem Treffen 15 Ahlener, die sich tatkräftig engagieren wollen.

Das soll auch in der Struktur der Bürgerstiftung geschehen. So werden zum Beispiel Interessierte für die Öffentlichkeitsarbeit gesucht. „Die Bürgerstiftung muss bekannter werden“, sieht der Vorsitzende Franz Tripp einen zentralen Punkt. Ein weiterer Bereich ist die Büroarbeit, die in der zukünftigen Geschäftsstelle der Bürgerstiftung erledigt werden soll. Räumlichkeiten für das Büro sollen bis zum Ende des Jahres mit Hilfe der Stadt Ahlen gefunden werden und als Anlaufstelle für Gespräche und Ideen dienen. Auch ein Event-Team soll sich bilden, das Aktionen und Veranstaltungen durchführt.

Teams für andere Themenfelder sind angedacht – wie im Bereich Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit oder Kultur. „Wer sich bei uns meldet, soll Teil eines Teams werden“, legt der stellvertretende Vorsitzende Bernd Ahlmer großen Wert auf ein Miteinander. Wobei alle Beteiligten deutlich machen, dass die Bürgerstiftung kein elitärer Verein sei, sondern allen offensteht. Hier sieht Bürgermeister Dr. Alexander Berger eine große Möglichkeit, ehrenamtliches Engagement einfließen zu lassen.

Ahlener, die sich engagieren möchten, können sich bei Franz Tripp unter der Telefonnummer 83 10 1 oder per E-Mail an franztripp@freenet.de sowie bei Bernd Ahlmer unter Telefon 01 51 / 14 91 19 04 oder per E-Mail an bernd.ahlmer@t-online.de melden.

Die Bürgerstiftung lädt zudem ihre Stifter und alle interessierten Bürger zum ersten Kinoabend mit dem Film „Tulpenfieber“ im „Cinema Ahlen“ am 16. November um 19 Uhr ein. Die Einführung übernimmt Manfred Gesch. Erstmals wird dann auch der Kinospot der Bürgerstiftung gezeigt, der in den kommenden drei Monaten den Bekanntheitsgrad der Stiftung erhöhen soll. Zum Ausklang des Abends wird zu Gesprächen bei kühlen Getränken eingeladen.