Ein 24-jähriger Autofahrer aus Ahlen befuhr mit seinem Pkw die Strecke aus Richtung Sendenhorst kommend in Fahrtrichtung Alverskirchen. In Höhe der Bauernschaft Holling beabsichtigte er, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, so die Polizei. Beim Ausscheren kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 49-jährigen Frau aus Münster. Diese befuhr die L 520 in entgegengesetzter Richtung.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich bei Fahrzeugführer leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst entfernte die beiden Pkw von der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden von etwa 14 000 Euro.