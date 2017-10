Eine inszenierte Lesung wird Jürgen Domian am 26. November seinen Zuhörern in Ahlen präsentieren. Der bekannte Autor und Fernsehtalker ist mit seinem neusten Stoff „Dämonen“ auch autobiografisch eng verwoben. Foto: Annika Fußwinkel

Am 26. November stellt Jürgen Domian in Ahlen seinen neuen Roman „Dämonen“ vor. Warum der autobiografische Züge trägt, weshalb er Neuland betritt und wie er mit dem Älterwerden zurecht kommt, verrät er im Interview.

Von Cedric Gebhardt

Am 30. Oktober erscheint „Dämonen. Hansens Geschichte“, der neue Roman von Jürgen Domian. Nach 20 Jahren als Nachttalker seiner gleichnamigen Sendung widmete sich Domian zuletzt verstärkt dem Schreiben seines neuen Buchs, das er im Rahmen einer Lesetournee am 26. November in der Stadthalle vorstellt. Vorab sprach Jürgen Domian mit unserem Redaktionsmitglied Cedric Gebhardt über sein neues Werk. Während des Telefonats sitzt Domian in seinem Arbeitszimmer in Köln und damit an dem Ort, an dem das Buch entstanden ist.

Domian: Ich glaube, wir werden immer noch mit dem Auto fahren, weil es am praktischsten ist.

Am nächsten Tag geht es für Sie schon nach Zürich weiter. Das wird dann aber eine ordentliche Tour.

Domian: Da ist mir auch ein bisschen mulmig vor, wie wir das genau hinkriegen. Der genaue Reiseplan ist noch nicht erstellt.

Was erwartet die Besucher Ihrer Lesung in Ahlen?

Domian: Ich bin sehr gespannt auf diese Lesetour, weil es eine sein wird, wie ich sie noch nie gemacht habe. Ich werde nicht nur dasitzen und lesen, sondern es wird eine inszenierte Lesung. Ich betrete damit auch Neuland. Natürlich werde ich an dem Abend lesen, das ist das Hauptelement, aber der ganze Abend ist in Szene gesetzt von John von Düffel, er ist Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin. Das heißt, wir arbeiten mit Audioeinspielungen, mit Licht und diversen anderen Elementen. Außerdem werde ich viel mit dem Publikum interagieren.

Die Hauptfigur Ihres Buches ist Hansen? Wer ist dieser Hansen? Können Sie ihn beschreiben?

Domian: Hansen ist ein 59-jähriger Mann, der im Juni eines Jahres entscheidet, dass er sich im Dezember an seinem 60. Geburtstag umbringen will. Er plant dafür nach Nordschweden zu reisen. Er will in die Polarnacht hinausgehen, eine Flasche Whiskey trinken, sich nackt ausziehen, in den Schnee legen und sterben. Hansen ist nicht krank, er ist einfach des Lebens satt. Ich begleite ihn von Juni bis ganz zu seinem Geburtstag heran. Er fährt schon sehr früh nach Schweden und zieht sich zurück in die Einsamkeit und ich dokumentiere seinen Kampf gegen die Dämonen seines Lebens. Und über allem steht die Frage: Wird er es tun oder wird es nicht tun?

Jetzt kommen bei mir ganz viele Assoziationen hoch. Sie sind persönlich selbst viel in Lappland unterwegs, sind 59 und haben im Dezember Geburtstag. Da wird mir ja ganz anders. . .

Domian: Keine Sorge, ich plane nicht, mich umzubringen. Aber natürlich habe ich bewusst Lappland gewählt, weil ich mit der Region durch meine vielen Besuche dort sehr viele intensive Erfahrungen verbinde. Jede Literatur ist immer ganz eng verbunden mit dem Autor und dessen Erleben. Ich hätte das Buch ohne mein bisheriges Leben so auf keinen Fall schreiben können. Natürlich vermischt sich das Persönliche stark mit dem Fiktiven. Was dann das Persönlich-Biografische und was reine Fiktion ist, das kann ich gar nicht so sagen. Dazu müsste ich mich auf die Psychoanalyse-Couch legen.

Das heißt, Sie haben sich dem Stoff im Wesentlichen über Ihre Erfahrungen angenähert, die Sie durch Ihre Sendung gemacht haben?

Domian: Den Grundgedanken hatte ich schon lange im Kopf. Aber die Sendung war insofern Inspiration, als dass ich dort sehr oft mit dem Thema Selbsttötung konfrontiert worden bin. Durch Gespräche mit Menschen mit schwersten Erkrankungen, in denen es um Sterbehilfe ging. Aber auch durch Menschen, die wie Hansen lebenssatt sind. Dabei habe ich bemerkt, dass dies eines der ganz großen Tabus unserer Gesellschaft ist, nämlich die Akzeptanz des Suizids. Denn man will ja immer helfen und dem Menschen das Leben einreden und schmackhaft machen und erträgt es beinahe nicht, jemandem zu sagen: „Okay, wenn du das jetzt so siehst, dann stirb.“ Man sollte die grundsätzliche Frage stellen dürfen: Muss man leben, nur weil man lebt?

Ist das Buch daher als Plädoyer für den selbstbestimmten Tod zu verstehen?

Domian: Unbedingt! Ich werbe ja auch schon seit Jahren für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe, sprich für den assistierten Suizid. Aber auch darüber hinaus sollte in jedem Fall immer der Wille des betroffenen Menschen unbedingt im Vordergrund stehen. Der Mensch gehört sich selbst und nicht der Gesellschaft oder der Kirche.

Wie soll man dann eigentlich mit seinen eigenen Dämonen im Leben umgehen? Muss man sie zwangsläufig bekämpfen, muss man versuchen, sich mit ihnen zu arrangieren oder kapituliert man?

Domian: Ja, das ist genau die Frage, die über Hansen schwebt. Und je stiller es um ihn herum wird, desto heftiger attackieren ihn die Dämonen. Ich glaube, wer nicht gegen sie kämpft, hat schon verloren. Er wird nie ein freies Leben führen. Das Bild des Dämonenkampfes in der Stille ist uralt. Jesus geht in die Wüste und der Satan versucht ihn zu verführen.

Können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung sagen, welchen Weg man gehen soll oder ist der Umgang mit den eigenen Dämonen eine zu individuelle Entscheidung?

Domian: Jeder finde seinen eigenen Weg. Andere können nur Wegweiser für einen selbst sein. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Zen-Buddhismus. Diese spirituelle Lebensphilosophie gibt mir Kraft und Inspiration. Zen hat mir sehr geholfen, den Dämonen des Bösen, der Schuld, der Trägheit, der Versuchung entgegenzutreten.

Durch Ihre Sendung wurden Sie genau mit diesem Bösen viel konfrontiert. Ist das Schreiben darüber auch eine Form des Umgangs damit?

Domian: Ja, natürlich. Schreiben ist immer auch ein Versuch der Lebensbewältigung. Man ist dabei sein eigener Psychotherapeut. Schon das Schreiben eines Tagesbuchs kann einen erleichtern und gut tun. Ich glaube ein wirklich abgeklärter und in sich ruhender Mensch schreibt nicht mehr. Ein Buddha würde keine Romane schreiben.

Die Veröffentlichung des Buchs, das ein dunkles Thema behandelt, fällt in die dunkle Jahreszeit. Ist der Zeitpunkt bewusst gewählt?

Domian: Nein, das ist wirklich reiner Zufall. Das ist kein Marketing-Gag. Ich war eben einfach mit dem Schreibzyklus fertig.

Wie sehen Ihre Pläne nach der Lesetournee aus?

Domian: So weitläufig plane ich nie. Jetzt bin ich erst mal sehr gespannt auf die Tournee, weil diese Art der Lesung wie gesagt etwas ganz Neues für mich ist. Aber wir basteln im Moment an einem neuen Fernsehformat. Das ist alles jedoch noch recht unklar.

Ich hörte von einer Art Walk-Talk, in der Leute von der Straße aus in die Sendung hereingelaufen kommen können. . .

Domian: Ja, sehr interessant, eine alte Idee von mir. Im deutschen Fernsehen gibt es seit langem eine Marktlücke: der verantwortungsbewusste Talk mit unbekannten Menschen. Meine Nachtsendung hat zugenüge gezeigt, das nichtprominente Menschen unglaublich viel zu erzählen haben und dass das Publikum sich dafür interessiert. Leider ist der sogenannte No-Name-Talk vor Jahren durch die Nachmittagstalkshow der Privatsender kaputt gemacht worden. Dem könnte man jetzt etwas Gutes entgegensetzen..

Bei all dem, was das Leben so für einen bereithält, stellt das Altern eine besondere Herausforderung dar. Sie selbst werden am 21. Dezember 60. Haben Sie schon eine Vorstellung davon, welche Herausforderungen mit diesem Lebensabschnitt für Sie beginnen?

Domian: Es wird nicht ab 60 anders sein als jetzt oder vor ein paar Monaten. Grundsätzlich aber finde ich Älterwerden schwierig. Es macht mir keine Freude.

Inwiefern?

Domian: Die anzunehmende Lebenszeit schrumpft immer mehr. Man wir anfälliger für Krankheiten. Und die Todeseinschläge um einen herum häufen sich, man muss ständig Abschied nehmen. Meine alte Mutter zum Beispiel hat alle Verwandten ihrer Generation verloren. Das ist sehr schmerzlich. Dennoch sind die Dinge, wie sie sind. Der Mensch muss annehmen und loslassen. Es gibt keinen anderen Weg

Was wünschen Sie sich zu Ihrem Geburtstag?

Domian: Nichts Konkretes, ich bin da äußerst unsentimental. Mein ständiger Wunsch für mich ist, ein stimmiges Leben zu führen. Und im Moment würde ich mich natürlich über Erfolg für mein Buch und die Lesetour freuen.

Dann wünsche ich Ihnen das auch – und vor allem wünsche ich Ihnen eine Anreise nach Ahlen ohne Stau und Komplikationen.

Domian: Danke, sehr nett. Ich freue mich auf die Lesung.