Zum Baubeginn: Tobias Fuchs und Matthias Thiemeyer von der Lodenkemper GmbH sowie Robert Reminghorst, Jörg Pieconkowski und Frank Feldmann von der Stadt Ahlen stellten das Konzept der Grünanlage am Burbecksort vor. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

„Das Ganze ist ein Kernstück der weiteren Umgestaltung neben der Schule, dem Juk-Haus und dem Spielplatz“, gibt Gruppenleiter Robert Reminghorst dem Bauabschnitt seine eigene Bedeutung. Auch weil der Bereich in die Jahre gekommen sei und einer Aufwertung bedürfe. So werden beide Teiche umgebaut. Der zur Schule liegende 450 Kubikmeter große Teich, der schon bisher als abwassertechnische Anlage diente, wird entschlammt und zukünftig durch einen Regenwasserkanal gespeist.

Auf der anderen Seite fließt das Wasser durch ein Drosselbauwerk ab. Aus dem stehenden Gewässer wird so ein fließendes – eine Verschlammung wird damit zukünftig vermieden. 20 Zentimeter soll der durchschnittliche Wasserstand betragen. „Wir wollen bei extremen Wetterverhältnissen Puffer haben“, erklärt Robert Reminghorst die Vorsorgemaßnahme.

Der Teich zu Mittrops Hof hin wird auf einer Länge von bis zu 20 Meter auf der Seite zum Burbecksort verfüllt, um mehr Platz für das neue Stadtteilzentrum, dem bisherigen Juk-Haus, zu schaffen. In dem Bereich entsteht unter anderem ein barrierefreier Kinderspielplatz.

Auch die Wegeführung wird erweitert. Der Patt zwischen den Gewässern bleibt, ein neuer wird entlang der Schule angelegt. Dieser dient sowohl als Rettungsweg für die Feuerwehr als auch zur Verbindung zur Breslauer Straße. „Damit schaffen wir einen Rundweg“, sieht Gruppenleiter Jörg Pieconkowski Vorteile. Insgesamt wird das Wegesystem so beschaffen sein, dass es barrierefrei wird, Treppen also verschwinden.

Da der Bagger schon vor Ort ist, werden auch Arbeiten an der Beleuchtung des Parks vorgenommen. Es wird ein neues Stromkabel verlegt und die fünf Lichtmasten vom Abstand her so optimiert, dass die Grünanlage noch besser ausgeleuchtet wird.

250 000 Euro betragen die Kosten für die Umgestaltung von Regenrückhaltebecken mit Regenwasserkanal sowie neuer Beleuchtung, Wegeführung und Abbrucharbeiten. Dazu kommen 110 000 Euro für die Einrichtung des neuen barrierefreien Spielplatzes. Noch nicht fest steht, ob der Name für die Grünanlage zukünftig „Geschwister-Scholl-Platz“ lauten wird. Diesen hatte Bürgermeister Dr. Alexander Berger ins Spiel gebracht, muss in den Ratsgremien aber noch beraten werden.