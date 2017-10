Von Peter Schniederjürgen

Mit Haftstrafen wurden die Angeklagten im Prozess wegen Zwangsprostitution, Körperverletzung und Freiheitsberaubung bestraft. Das Gericht sah die Vorwürfe nach vier Verhandlungstagen (die „AZ“ berichtete) als erwiesen an. So muss der 45-jährige Bulgare mit Wohnsitz im Heimatland drei Jahre und sein mitangeklagter 42-jähriger Landsmann mit Wohnsitz in Ahlen zwei Jahre Haft verbüßen. Beide hatten eine junge Frau gegen ihren Willen in der Ahlener Wohnung festgehalten und sie zur Prostitution gezwungen. Die Haftbefehle blieben in Kraft.

Der letzte Verhandlungstag war von den Plädoyers geprägt. Ein Zeuge, der vorgab die Geschädigte in einem Hammer Bordell gesehen zu haben, konnte die Frau jedoch nicht auf Fotos wieder erkennen.

„Es ist leider in solchen Verhandlungen fast üblich geworden, die Geschädigte als Prostituierte zu diffamieren“, monierte der Staatsanwalt. Dabei sei es völlig gleichgültig, ob die Frau bereits vorher eventuell freiwillig der Prostitution nachging. Für ihn sei es absolut erwiesen, dass es sich hier um einen Fall von Zwangsprostitution handelt. „Dafür sprechen schon allein die Beweise der Durchsuchungen“, so der Ankläger. Es tauchten dabei ein Telecash-Gerät und ein Ringbuch mit phonetischen Übersetzungen sexueller Praktiken im Angebot der Frauen auf. „Die waren sogar mit Preisen ausgezeichnet“, so der Staatsanwalt.

Das sah die Verteidigung ganz anders. Der Anwalt des 42-Jährigen zeigte in seinem Plädoyer zahlreiche Ungenauigkeiten im Verfahren auf. „Die Frau konnte nicht einmal den Wohnort ihres Kindes angeben, überhaupt waren die Familienverhältnisse gelinde gesagt unübersichtlich“, zählte der Verteidiger Beispiele für Unschärfen auf. So sah er Widersprüche in der Darstellung der Geschädigten und Nebenklägerin. Er stimmte den Verletzungen, die der Frau zugefügt wurden, zwar zu, nicht jedoch der Ursache. „Ich bin sicher, es hat sich ganz anders abgespielt und die Nebenklägerin hat die Prostitutionsgeschichte nur aus der Not zur schnellen Ausrede bei der Polizei erfunden“, führte der Verteidiger aus. Er beantrage mit seinem Kollegen Freispruch – aus Mangel an Beweisen.

Dem folgte das Gericht nicht. Auch von einem minderschweren Fall wollten die Richter nichts wissen. So lag gegen den 45-Jährigen eine bereits einschlägige Vorstrafe vor. „Wir sind uns sicher, dass die Ausführungen der geschädigten Zeugin zutreffend und wahrheitsgemäß sind“, betonte die Richterin in der Begründung und sprach dem Opfer der Tat ein Schmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro zu.