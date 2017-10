Nicht alles, aber vieles wird in Ahlen im kommenden Jahr teurer. Müll- und Straßenreinigungsgebühren sollen nur moderat steigen. Die Hundesteuer sowie die Friedhofsgebühren für einige Leistungen will die Stadt hingegen spürbar anheben.

Von Peter Harke

Als einzige Kommune in NRW wolle die Stadt Ahlen nun schon zum dritten Mal in Folge die Grundsteuern senken, verkündete Bürgermeister Dr. Alexander Berger vergangene Woche stolz bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018. Das tut sie allerdings nicht, weil sie etwas zu verschenken oder der Kämmerer aus einer Laune heraus die Spendierhosen aus dem Kleiderschrank hervorgeholt hätte. Mit der Steuersenkung gibt die Stadt den Grundstückseigentümern zum einen nur das zurück, was aufgrund der milden Witterung bei den Kosten für den Winterdienst in den Vorjahren eingespart werden konnte. Zum anderen werden nach einer Neufassung des Landeswassergesetzes NRW die Kosten der Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung nach ei­nem neuen Schlüssel zu 90 Prozent auf versiegelte Flächen und zu zehn Prozent auf nicht-versiegelte Flächen umgelegt. Nutznießer ist in dem Fall also vor allem die Land- und Forstwirtschaft. Daraus ergeben sich folgende neue Hebesätze: Grundsteuer A 341 Prozent (minus 50 Punkte), Grundsteuer B 550 Prozent (minus zwei Punkte).

Was der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede nicht erwähnte: Für Abfallentsorgung und Straßenreinigung müssen Haus- und Grundbesitzer ab 1. Januar 2018 tiefer in die Tasche greifen, die die Mehrkosten zum Teil an ihre Mieter weitergeben werden. Erhöht werden sollen außerdem die Hundesteuer und – für einige Leistungen drastisch – die Friedhofsgebühren. So lauten jedenfalls die Vorschläge der Verwaltung, mit der sich auf einer gemeinsamen Sitzung am 13. November der Betriebsausschuss und der Finanz- und Personalausschusses befassen werden. Ein Überblick:

Die Hundesteuersätze sind in Ahlen zuletzt 2014 angepasst worden. Jetzt schlägt der Fachbereich Finanzen erneut ei­ne Erhöhung vor – „zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung“, wie es in der Beschlussvorlage unverblümt heißt. Zurzeit nimmt die Stadt durch die Hundesteuer jährlich rund 270 000 Euro ein – ca. 35 000 Euro würden es mehr, wenn der Rat der Satzungsänderung zustimmt. Dabei orientiert sich die Verwaltung an den Tarifen von 16 Kommunen vergleichbarer Größenordnung zwischen 50 000 und 60 000 Einwohnern in NRW und rundet die Durchschnittsbeträge jeweils leicht auf. Demnach sollen die Steuersätze für einen Hund von 78 auf 90 Euro im Jahr steigen, bei zwei Hunden von 108 auf 114 Euro je Hund und bei drei Hunden von 126 auf 132 Euro je Hund. Halter von sogenannten gefährlichen Hunde („Kampfhunde“) sollen künftig mit 648 Euro (bisher 624) pro Schnauze zur Kasse gebeten werden.

Nur moderat steigen sollen die Gebühren für die Abfallentsorgung (Rest- und Biomüll), die kostendeckend erhoben werden müssen. Die Kalkulation der Ahlener Umweltbetriebe für 2018 ergibt eine notwendige Erhöhung um 1,4 Prozent.

Diese neuen Gebührensätze sollen für die Abfallentsorgung ab Januar gelten, bei 14-täglicher Leerung: Für die 80-Liter-Tonne werden 99,61 Euro jährlich fällig (bisher 98,23 Euro), für die 120-Liter-Tonne 149,41 Euro (147,35) und für die 240-Liter-Tonne 298,82 (294,70 Euro). Die 70-Liter-Abfallsäcke sollen nicht teurer werden, wie bisher 3,30 Euro pro Stück kosten.

Nur minimale Erhöhungen sind bei der Straßenreinigungsgebühr erforderlich, um die umzulegenden Kosten zu decken. Bei den Anliegerstraßen soll sie um 0,06 Euro pro Meter Grundstücksseite steigen, bei inner- und überörtlichen Straßen um jeweils 0,05 Euro. Um 32 Cent soll immerhin die Gebühr für die Anlieger in der Fußgängerzone angehoben werden – von 26,41 auf 26,73 Euro je Meter. Die Einkaufsmeile wird dafür auch öfter – sechsmal wöchentlich – „gekehrt“.

Mehrere Änderungen beinhalten die Neufassungen der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung. So soll zukünftig der Ersterwerb des Nutzungsrechts an einem Erdwahlgrab schon zu Lebzeiten für die Dauer von zehn Jahren mit entsprechender Verlängerungsoption ermöglicht werden. Bei der Bestattung von Fehlgeburten und Leibesfrüchten aus Schwangerschaftsabbrüchen soll nicht mehr das Gewicht (bisher gilt eine Grenze von maximal 500 Gramm) ausschlaggebend für die Gebührenberechnung sein. Die Friedhofsverwaltung, heißt es in der Vorlage, sei zu der Ansicht gelangt, dass dies „nicht gerade pietätvoll“ sei. Gleichwohl soll die Gebühr in diesen Fällen von 55 auf 61 Euro steigen, die für „Kindergräber“ (bis zum vollendeten fünften Lebensjahr) hingegen von 614 auf 410 Euro gesenkt werden.

Die Gebühren für die Nutzung der Trauerhallen und Leichenkammern auf den Friedhöfen sollen drastisch um 28,43 bzw. 14,29 Prozent angehoben werden. Hierfür führt die Verwaltung zur Begründung leicht angestiegene Aufwendungen und demgegenüber geringere Nutzungszahlen als „Kostentreiber“ an. Des Weiteren sollen sowohl die Bestattungsgebühren steigen – z.B. bei der Urnenbeisetzung in einer Ste­le von 110 auf 205 Euro – wie auch die Grabstätten als solche teurer werden. Für ein Erdwahlgrab müssen heute je Grabstelle 1584 Euro bezahlt werden, demnächst 1675 Euro.

Für reichlich Diskussionsstoff in den Fachausschüssen scheint gesorgt zu sein.