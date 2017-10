Großen Anklang erfuhren die sachkundigen Führungen des ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten am Tag des offenen Denkmals im September. Bernd Schulze-Beerhorst wiederholt den Rundgang zu Allerheiligen. Foto: Stadt Ahlen

Wer an Allerheiligen die Gräber seiner Angehörigen auf dem Westfriedhof besucht, kann in diesem Jahr zusätzlich Wissenswertes über die Geschichte der innerstädtischen Anlage erfahren.

Aufgrund der großen Resonanz zum „ Tag des offenen Denkmals“ bietet der ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege der Stadt Ahlen, Bernd Schulze Beerhorst, eine weitere Führung über den in Teilen unter Denkmalschutz stehenden Westfriedhof an.

Der gemeinsame Spaziergang beginnt am Mittwoch, 1. November, um 16 Uhr am Haupteingang Schlütingstraße.

Der Westfriedhof im Winkel zur Parkstraße wurde als städtischer Friedhof am 1. Mai 1885 feierlich eingesegnet – als Ersatz für den Friedhof an der Beckumer Straße. Heute ist er als Zeugnis des Trauerns und Bestattens bedeutend für die Stadt Ahlen. Die Gesamtanlage spiegelt hier in relativ guter Erhaltung konservative zeittypische Vorstellungen, wie sie ursprünglich das Gesicht vieler Friedhofsanlagen im landstädtischen Bereich im Münsterland geprägt haben.

Bemerkenswert ist die vergleichsweise gute Überlieferung zahlreicher historischer Grabsteine, von denen hier eine Auswahl besonders alter, repräsentativer Stücke und beispielhafter Typen mit als Bestandteil des Baudenkmals „Westfriedhof“ aufgeführt sind. Sie entsprechen zwar nicht einem vollständigen Querschnitt der Bestattungszeichen der Bevölkerung vor dem Ersten Weltkrieg, doch gewähren sie in ihrer Gesamtheit Einblicke in die Bestattungs- und Trauerkultur jener Zeit und dokumentieren Tendenzen der ortstypischen Selbstdarstellung im Dienste des Gedenkens an verstorbene Familienmitglieder.

Als Ahlener Besonderheit darf die zum Teil ungewöhnliche Höhenentwicklung der historischen Grabstelen gelten, mit der offenbar – besonders entlang der Hauptwege – die vermögende Bevölkerungsschicht unterein­ander in Wettbewerb trat. Für die Erhaltung und Nutzung des Baudenkmals „Westfriedhof“ sprechen daher wissenschaftliche Gründe, hier insbesondere Argumente der Geschichte der Sepulkralkultur, sowie künstlerische und volkskundliche Gründe.

Es findet sich in der ersten und zweiten Bauphase ein hierarchisches Beisetzungsprinzip, das durch das kreuzförmig angelegte Wegesystem bestimmt ist. Die bereits angedachte Kreuzform des Wegenetzes wurde bis zum Rondell realisiert.

Die Hauptachse verläuft von Süden nach Norden. Der südlich gelegene Haupteingang ist durch ein großes schmiedeeisernes Tor gekennzeichnet. Der in westöstlicher Richtung verlaufende Weg in Höhe des Rondells hat an seinem westlichen Ende ebenfalls ein verziertes Tor.

Die ersten beiden Bauphasen sind geprägt durch einen alten Baumbestand, der vorwiegend alleeartig oder als begrenzende Linie im Westen gepflanzt wurde. Die zweite Bauphase schließt sich nördlich etwas abgeknickt dem Flurstück entsprechend an das erste Grundstück an und ergänzt mit seinem von Süden nach Norden verlaufenden Hauptweg das Kreuz. Auffallend ist hier die andere Art der Belegung. Während im südlichen Bereich des Rondells die Grabfelder mit ihrer Schauseite vorwiegend nach Süden ausgerichtet sind, liegen die Schauseiten der nördlich gelegenen Gräber direkt an der Hauptachse zum Weg ausgerichtet. Hier scheinen sich auch die wertvolleren Grabstele zu befinden. Diese Allee wurde im Volksmund auch „Wohlstandsallee“ genannt.

In den 1920er Jahren wurde der Friedhof unter Stadtbaumeister Kierey in mehreren Bauphasen nach Osten erweitert. Man wählte eine platzsparende Bepflanzung (Buchenhecken) und brachte sehr viele Gräber unter. Heute sind die meisten Felder überbeerdigt (aus den 1950er bis 1980er Jahren).

Der Ehrenfriedhof für die Grubenunglücke wurde zum 16. November 1920 für 14 Tote angelegt. Am 9. Juni 1928, 31. Mai 1929, 5. Juli 1929 sowie am 4. März 1941 ereigneten sich weitere Grubenunglücke; ursprünglich befand sich hier ein weißer Kiesweg. Der älteste Grabstein auf dem Jüdischen Friedhof stammt augenscheinlich von 1843. Auf dem westlichen Feld wurden ca. 55 Personen, auf dem östlichen Feld ca. 45 Personen bestattet. Vorgänger dieses Friedhofes war der alte jüdische Friedhof an der Ostenpromenade, heute Ostwall.