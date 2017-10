Im Oktober hat das lange Warten auf die nächste Veranstaltung von „Rock am Schacht“ ein Ende. Die Sommerpause ist vorbei und die Termine bis zum Jahresende stehen fest.

Es rockt dann auch gleich am Samstag, 21. Oktober, mit zwei tollen Bands los. Ein Hardrock-Festival schließt sich am Samstag, 25. November, an und die traditionelle „Rockin‘ Christmas“ am lockt die Fans am Samstag, 16. Dezember, in die Lohnhalle der Zeche Westfalen.

Die Ahlener Gruppe „Algy‘s Heirs“ übernimmt am Samstag um 20 Uhr den Auftakt. Seit nunmehr über 18 Jahren machen Bernd Herrmann (Gesang, Rhythmusgitarre und Bluesharp), Michael Neckenig (Sologitarre) und Werner Koblentz (Bassgitarre) gemeinsam Rock- und Bluesmusik. Unter den Bandnamen „Die Nachsitzer“ oder „Querbeat“ firmierten sie schon seit 1999 im Ahlener Raum. Vor drei Jahren gründeten sie zusammen mit dem Schlagzeuger Volkmar Schuster „Algy’s Heirs“. Der etwas fremd klingende Bandname erinnert an das Credo der Romanfigur Algy Moncrieff von Oscar Wilde. Dieser hatte in „Ernst sein ist alles“ gesagt: „Ich spiele nicht genau. Jeder kann genau spielen. Aber ich spiele mit wunderbarem Ausdruck.“ In dieser Erbfolge steht „Algy’s Heirs“. In der Tradition von Blues- und Rockgrößen wie Robert Johnson, Eric Clapton, Peter Green oder Mark Knopfler bringen sie Klassiker in neuem Gewand auf die Bühne.

Das musikalische Repertoire von „Algy’s Heirs“ reicht von klassischen Bluesstücken wie „From Four Until Late“, „Me And The Devil“ oder „Talk To Me, Baby“ bis hin zu Rockklassikern wie „Sultans Of Swing“ und „Lady Writer“.

Die Band „Spurwechsel“ gründete sich im Jahr 2015, als fünf unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Berufen aus unterschiedlichen Städten zusammenfanden, um gemeinsam noch mal einen neuen musikalischen Weg einzuschlagen.

In nicht mehr ganz so jungen Geistern wurde wieder die Kreativität erweckt, und schnell zauberten die Musiker Martin Gersiek ( Gitarre, Gesang ), Thorsten Mahnke (Schlagzeug), Ralf Meyer (Bass) Roland Brinkhoff (Keyboard) und Mirko Pollack (Gesang) selbst gebaute Songs aus dem Hut. Mit ihren rockigen Stücken mit überwiegend deutschen Texten möchten die Männer von „Spurwechsel“ natürlich auch andere Musikfans begeistern und stehen deshalb seit kurzem wieder auf der Bühne.

Die Initiative „Rock am Schacht“ und die Projektgesellschaft Westfalen mbH freuen sich auf viele Fans der Rockmusik. Der Eintritt ist wie immer frei.