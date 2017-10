Von Ralf Steinhorst

Noch hat die Karnevalssession nicht begonnen, aber die Vorbereitungen sind im vollem Gange. Wie beim inzwischen zwölften Kinderkarnevalsumzug, für den sich schon jetzt eine sehr gute Beteiligung abzeichnet. Erste organisatorische Details wurden am Donnerstagabend bei einem Vorbereitungstreffen im Bürgerzentrum Schuhfabrik besprochen.

„Es haben sich schon drei Gruppen mehr angemeldet als zum letzten Umzug“, erwartet Organisator Ralf Mersch wieder um die 1000 Nachwuchskarnevalisten aus Kindergärten, Grundschulen und Karnevalsgesellschaften. Mit dabei sind natürlich wieder der kommende Stadtprinz und das zukünftige Kinderprinzenpaar, die am 11. November beziehungsweise 14. Januar proklamiert werden.

Mit der Kapelle von Nord-West-Humor, den Happy Trumpets und dem Fanfarenzug Neustrelitz wurden schon drei Musikgruppen verpflichtet. Die Organisatoren Ralf Mersch und Andrea Sudholt versuchen aber noch, eine vierte dazuzugewinnen.

Zu einem relativ frühen Zeitpunkt, nämlich am 10. Februar, findet der Kinderkarnevalsumzug in einer sehr kurzen Karnevalssession statt. Ab 13 Uhr sammeln sich alle Gruppen mit Bollerwagen auf dem Büz-Parkplatz, ab 13.30 Uhr die reinen Fußgruppen. In der Zeit des Sammelns werden wieder Getränke und Waffeln angeboten. Nach Rückkehr am Büz werden wie gewohnt die drei Gruppen mit den schönsten Kostümierungen aus Kindergärten und Grundschulen prämiert.

Zur traditionellen Zeit um 14.11 Uhr setzt sich der Lindwurm in Bewegung. Der Zugweg wird sich gegenüber den drei Vorjahren voraussichtlich nicht ändern. „Wir werden auch bei den Kindern das Sessionsmotto ausleben“, bekräftigt Ralf Mersch. Das lautet „Flower Power total bei uns im Ahlener Karneval“. Die Gruppen bereiten sich teilweise schon jetzt darauf vor. „Das Kostüm ist geplant, jetzt geht es in die Elternarbeit“, verrät Lehrerin Christina Fischer für die Mammutschule.

Gruppen, die sich noch anmelden möchten, können sich bei Ralf Mersch unter Telefon 01 71 / 4 11 23 82 oder bei Andrea Sudholt unter 01 70 / 1 63 52 10 melden. Eine Anmeldung ist auch unter der E-Mail Adresse andrea.sud@web.de möglich.