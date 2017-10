„Schulsozialarbeit ist unabdingbar“, verdeutlichte die Leiterin der Mammutschule, Elke Walter, am Freitag ge­genüber der SPD-Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass und Serhat Ulusoy, Mitglied der Elternschaft sowie des Schul- uns Kulturausschusses. Die Pädagogin rannte damit bei den beiden SPD-Politikern offene Türen ein. Sie waren sich einig: „Die Schulsozialarbeit soll auf dem jetzigen Niveau erhalten bleiben.“

Da die Verträge der Stadt mit den Fachkräften zum Ende des Jahres auslaufen, befürchten die Schulen, dass es nicht weitergeht. „Kinder, Eltern und Lehrer brauchen Kontinuität“, so die Schulleiterin. „Es kann nicht immer wieder neues Vertrauen aufgebaut werden.“ Auch Annette Watermann-Krass sieht die Notwendigkeit einer langfristigen Perspektive für alle Seiten. Anschaulich schilderte Elke Walter die Situation an ihrer Grundschule. Fazit: „Es ist zwingend notwendig, dass es bei der Schulsozialarbeit bleibt.“ Die gegenwärtige politische Lage zeigte Annette Watermann-Krass auf. Sie sieht die Schulsozialarbeit als Bundesaufgabe. Das Land NRW mit seiner damaligen rot-grünen Mehrheit sei hier eingesprungen. „Ich bin gespannt, wie sich Armin Laschet bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin durchsetzt“, meinte sie angesichts der Summe von 48 Millionen Euro, die bisher das Land gegeben hat. Im Landtag gebe es einen Antrag der SPD-Fraktion zur langfristigen Finanzierung. Die Abgeordnete: „Neben den Lehrern brauchen wir ein Team an den Schulen. Es muss professionelle Strukturen aus einer Hand geben.“ Mit den Antworten von Sozialminister Laumann zeigte sie sich nicht zufrieden. Es sei nicht klar, ob das Land entsprechende Gelder in den neuen Haushalt einstelle. „Wir werden schauen, was wirklich drinsteht“, so Watermann-Krass.

Elke Walter schilderte, dass heute Eltern oft überfordert seien, zum Beispiel durch mehrere Jobs. Nach den Worten der Landtagsabgeordneten müsse der Druck weiter erhöht werden. Serhat Ulusoy meinte zur Lage: „Man spart im Augenblick am falschen Ende.“ Er freute sich, dass die zuständige Abteilungsleiterin im Rathaus, Ursula Woltering, und Bürgermeister Dr. Alexander Berger hinter der Schulsozialarbeit stehen.