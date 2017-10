An ihren Geburtsort Münster hat Barbara Klemm keine eigenen Erinnerungen. „Ich bin da praktisch nur geboren.“ Und das, was sie weiß, wisse sie nur aus Erzählungen der Mutter, die 1939 alle Mühe hatte, sich mit ihren Kindern vor den Bomben in Sicherheit zu bringen.

Geschichten aus ihrem Elternhaus könnte die 77-Jährige bekannte Fotografin viele erzählen, die in der aktuellen Präsentation im Kunstmuseum mit 27 Künstlerporträts vertreten ist, aber es geht vor allem um ihren Vater Fritz (1902-1990). Der ist erst vergleichsweise spät zu Ehren gekommen; seine erste Einzelausstellung datiert aus dem Jahr 1973. Da befand sich der 68-Jährige schon seit drei Jahren im Ruhestand, nachdem er 45 Jahre lang als Kunstlehrer tätig war. Zunächst an verschiedenen Schulen, nach einer weiteren pädagogischen Prüfung als Werklehrer an der Staatlichen Kunstakademie Karlsruhe seit 1961 als Professor.

Die Frage, warum Fritz Klemm und sein avantgardistisch anmutendes Frühwerk erst so spät wahrgenommen worden ist, obwohl er in den jährlichen Akademieausstellungen vertreten war, lässt sich nicht nur mit dem Hinweis beantworten, dass ihn selbst Vermarktung nicht interessierte. Seine Lehrtätigkeit nahm Klemm sehr ernst und die hohen Ansprüche, die er an sich stellte, wollte er auch von seinen Studenten erfüllt sehen.

Abseits der großen Kunstströmungen entwickelte Klemm ein singuläres Werk, wie Museumsmitarbeiterin Dagmar Schmidt bemerkt, in einer Balance zwischen sachlicher Beobachtung und subjektiver Einfühlung. Dazu hatte sich Klemm zuvor mit der französischen und amerikanischen Kunst beschäftigt, ohne sich in deren direkte Abhängigkeit zu begeben.

Die Gemälde mit Caparolfarbe auf Hartfaser mit gegenständlichen Motiven wie Stühlen, Tischen oder die Aussicht auf die Wand seines Ateliers mit Sprossenfenster bezeichnen eine Malweise, die sich mit konkreter Gegenständlichkeit bezeichnen lässt. „Ich bin ein gegenständlicher Künstler“, hat Klemm stets über sich selbst gesagt.

Die Waldbilder auf Papier aus den späten 1960er Jahren stellen demgegenüber eine weitere Entwicklung in Richtung Abstraktion dar. In dieser Zeit verabschiedet sich Klemm völlig von der Malerei auf Hartfaser und wendet sich dem Papier und seinen faszinierenden Möglichkeiten zu, den Bildraum auf seine Möglichkeiten der räumlichen Darstellung zu untersuchen.

Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 21. Oktober.