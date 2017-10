Von Johanna Fleuter

„Eingerahmt“ zwischen Krimis las Dr. Werner Freitag, Professor am Historischen Seminar und Geschäftsführer des Instituts für vergleichende Städtegeschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, am Donnerstag in der Mayerschen Buchhandlung Sommer aus seinem Buch „Die Reformation in Westfalen“ – und berichtete dabei von Geschehnissen in der hiesigen Region, die vielen gänzlich unbekannt waren.

„Eigentlich müsste ich in 13 Jahren wiederkommen“, erläuterte der Autor, da die Welle der Reformation nämlich erst um 1530, und nicht schon im Jahr 1517 nach Westfalen schwappte. Ein Grund für diese zeitliche Verschiebung war unter anderem der Sprachabstand: Luther sprach Hochdeutsch, in der Provinz Westfalen wurde hingegen Niederdeutsch gesprochen – es bedurfte also zunächst einer Übersetzung. Des Weiteren existierte kurz vor der Reformation in Westfalen noch eine „heile katholische Welt“, in der noch reichlich in die „alte kirchliche Situation“ investiert wurde, so Freitag.

Bei der Reformation müsse man zwei unterschiedliche Arten unterscheiden, erklärte der Autor: die territoriale Reformation, die von den Landesherren geleitet wurde, und die Stadtreformation, bei der die Bürger durch unterschiedliche Maßnahmen die Ideen der Reformation verbreiteten. Es kam in einigen Gebieten Westfalens unter anderem zu Geiselnahmen und zur Verbreitung von Spottgedichten. Gute Prediger, sogenannte Prädikanten, waren zu jener Zeit sehr knapp und das spielte auch eine Rolle für die Stadt Ahlen.

Die Reformation in der Wersestadt könne man als eine „gescheiterte Stadtreformation“ bezeichnen: Die Bürger wollten die Reformation, schafften es aber nicht, sie umzusetzen. Der Grund dafür lag in der Rechtskon­struktion. Der damalige Bischof von Münster, Franz von Waldeck, hatte in Ahlen kaum Entscheidungen zu treffen, da die Ahlener Kirchen dem Kloster Cappenberg unterstanden. Die Cappenberger Stiftspfarrer verteidigten die katholische Tradition, so waren in der Stadt auch keine Prädikanten erlaubt. Die Ahlener aber hielten an den Ideen der Reformation zunächst weiter fest, liehen sich für kurze Zeit einen Prädikanten aus Münster. Im Verlauf kam es zu weiteren Maßnahmen, wie einer Geiselnahme des Viehs, um die Forderungen durchsetzen zu können. Aber keine der Methoden war stark genug, um die Reformation in einer Stadt wie Ahlen durchzusetzen. Die Cappenberger Adelsherrschaft war zu stark. So blieb die Stadt katholisch.

Die gescheiterte Reformation führte in Ahlen, aber auch in anderen Städten, zu einer Art Mischform, in der teils katholische, teils lutherische Elemente in der Kirche, beziehungsweise in der Gemeinde übernommen wurden. Erst 1945 beim Konzil von Trient wurden die Ideen und Bestimmungen sortiert und niedergeschrieben.

Im Anschluss an die Autorenlesung hatten die Gäste die Möglichkeit, das Werk des Autors zu erwerben und signieren zu lassen. Einige sprachen davon, sich nun schon auf eine erneute Lesung zum „eigentlichen“ Jubiläum der westfälischen Reformation im Jahr 2030 zu freuen.