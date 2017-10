Alle sind im Star-Wars-Fieber: Reinhard Stemmer, Ewa Salamon, Julia Steinmeyer und Wiebke Wewer bescherten den jungen Fans einen tollen Tag in der Bücherei. Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

Darth Vaders Sturmtruppen auf Luftballons, Masken und noch viel mehr zum Basteln, Spielen und Vorlesen stand am Freitag in der Stadtbücherei auf dem Programm. „Wir sind seit fünf Jahren beim ‚Star Wars Reads Day‘ dabei“, freute sich Reinhard Stemmer, Büchereimitarbeiter, Organisator und in diesem Fall als Fan auch der ultimative Star-Wars-Fachmann.

Schon im Lesecafé lockte eine Vitrine mit diversen Lego-Star-Wars-Figuren und den Kampfläufern aus „Das Imperium schlägt zurück“. Für die vielen Kinder, die zum Basteln, Malen und Spielen in die Bücherei gekommen waren, hatte sich auch „Rey“ angekündigt. Sie ist die Heldin im jüngsten Star-Wars-Film „Das Erwachen der Macht“. Rey ist eine Schrottsammlerin, die aber über die „Macht“ verfügt. Schließlich verschafft sie Luke Skywalker das verlorene Lichtschwert zurück.

In ihrem fast originalgetreuen Kostüm schlüpfte Julia Steinmeyer in die Rolle der intergalaktischen Heldin. Auch sie ist Star-Wars-Fan und liebt es, Requisiten aus den Filmen nachzubauen. Dabei hält sich die jungen Frau – wie unschwer zu sehen – ganz eng an die filmische Vorlage.

„Es ist für uns immer wieder toll zu sehen, wie dieser Tag angenommen wird“, freut sich Ewa Salamon, Leiterin der Stadtbücherei. Zu den über 300 Medien zum Thema kam am Freitag noch das Programm mit Quiz, Vorlesen und mehr. Zudem gab es noch tolle Geschenke für die jungen Fans als Andenken an einen denkwürdigen „Star Wars Reads Day“. Der geht übrigens als Vorlese- und Aktivitätstag auf eine Initiative aus den USA von 2012 zurück. Seit 2013 ist die Ahlener Bücherei dabei.