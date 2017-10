Mit 16 Einsatzkräften war die Feuerwehr am Freitag vor Ort. Bislang gibt es noch keine Erkenntnisse über die Identität der Person. Foto: Christian Wolff

Bislang hat die Polizei noch keine weiteren Erkenntnisse im Fall des in der Werse entdeckten Toten.

Von Sabine Tegeler

Im Fall des am Freitagnachmittag in der Werse entdeckten Toten gibt es noch keine neue Erkenntnisse. Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde am Sonntag erklärte, ist die Identität des Mannes weiterhin unklar.

Die sachbearbeitenden Dienststelle werde am heutigen Montag weitere spezielle Maßnahmen durchführen, um festzustellen, um wen es sich handelt und unter welchen Umständen der Mann zu Tode kam.

Gegen 16 Uhr war die leblose Person in der Werse in Höhes des Parkbads von einem Passanten entdeckt worden. Der Körper konnte durch die Taucher der Feuerwehr geborgen werden. Durch eine Notärztin wurde der Tod festgestellt. Auf Grund des Zustands der Leiche geht die Polizei davon aus, dass diese bereits längere Zeit im Wasser lag.