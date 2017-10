Von Ralf Steinhorst

Wenn auch die Teilnehmerzahl bei der 26. „AZ“- Kegelmeisterschaft am Samstagabend im „Hof Münsterland“ etwas geringer war als im Vorjahr – der Stimmung tat das überhaupt keinen Abbruch. Ehrgeizig verfolgten die Kegler sportlich ihre Ziele, ohne dabei ihren Humor bei schlechten Würfen zu verlieren. Wer trotzdem etwas unzufrieden war, dem verhalf Partysängerin Sissi (Franziska Wittkamp) wieder zu sonnigem Gemüt.

„AZ“-Redaktionsleiter Peter Harke und Festwirt Bernd Overmann gaben um 17 Uhr den Startschuss zu den Stadtmeisterschaften, die bereits zum dritten Mal an der Krupp­straße stattfanden. Peter Harke führte verschiedene Gründe für die etwas kurzfristige Ausschreibung in diesem Jahr an, weshalb einige treue Clubs diesmal nicht am Start seien. Er ließ sich aber nicht entmutigen, schließlich könne man auch in kleinerer Runde einen netten Abend verbringen.

So kam es dann auch. Zunächst standen die rollenden Kugeln im Mittelpunkt, während DJ Michael Cyrus alias „Der Partywirt“ musikalisch den Ton vorgab. „War das jetzt noch ein Probewurf?“, gestaltete sich auf Bahn eins unter der Aufsicht von Peter Harke bei einem der „Holzfäller“ der Auftakt noch holprig, während nebenan auf der Bahn von „Schiri“ Reinhard Baldauf die „Blauen Jungs“ startklar und voller Tatendrang waren: „So fertig, wir sind komplett.“ Wohl nicht ganz, einer der ersten Würfe versackte auf leerer Bahn – die stand noch auf „rot“.

Währenddessen warteten die anderen Teams im Saal. Nervosität? Spezielles Training? „Wir haben uns vorbereitet wie immer – nämlich gar nicht“, war Rainer Fege vom „Gemütlichen Feierabend“ entspannt. Das Herrenteam hatte mit Gabriele Brähmer und Doris Overhage auch zwei Spielerfrauen mitgebracht, wobei Doris Overhage später eifrig mit dem Smartphone filmte: „Ich will meinem Mann mal zeigen, wie gut er wirft.“ Ansonsten galt natürlich Daumen drücken.

Zu gewinnen gab es für die Zaungäste Conny Rolf, Engelbert Pietersma und Peter Pahl vom Kegelverein „Keiner weiß was“ dieses Mal nichts. Die Vorjahresvierten mussten aus Personalmangel passen, wollten sich die Meisterschaft vom „Logenplatz“ an der Theke mit Blick auf die Bahnen aber trotzdem nicht entgehen lassen.

Neu dabei war das Vorhelmer Mixed-Team „Die Streichhölzer“. „Wir wollen wieder ein bisschen Bindung nach Ahlen bringen“, hatte Ludger Inkmann augenzwinkernd Spaß. Den hatten auch die Vorjahressieger „The Wood Worms“, mit dem „Kegel-Liga“-Emblem auf ihren Trikots. Na ja, nicht ganz ernst gemeint, als „Profis“ dürften sie ja nicht teilnehmen.

Profihaft zeigte sich dagegen Ferdi Stratmann von „Breit-Rein“, der alle Neune zu Fall brachte: „Ich hatte letzte Woche noch zweimal Neune und einen Kranz Hand.“ Dass es nun auch auf fremder Bahn so gut klappte, überraschte ihn.

Strahlende Gesichter abseits der Kegelbahnen gab es dann in der Pause auf der Bühne, wo Peter Harke den Vorjahressiegern „Breit-Rein“ (Herren) und „The Woodworms“ (Mixed) jeweils ei­nen Verzehrgutschein in Höhe von 100 Euro und dem Herren-Vizemeister „Blaue Jungs“ einen Gutschein über 30 Liter Gerstensaft überreichte.

„Ich liebe das Leben“ von Andrea Berg war dann einer der Kracher von Sängerin Sissi bei der abschließenden Schlagerparty. Weil es ihr auf der Bühne doch ein bisschen zu einsam war, mischte sie sich munter un­ter die Kegler, die jetzt die Kugel ruhen ließen. Klar, dass Helene Fischers „Atemlos“ ebenfalls zum Repertoire gehörte. Ob Sissi denn auch etwas von Roland Kaiser drauf hätte? „Das hab ich gerade nicht so da“, lächelte die Sängerin den Vorschlag höflich weg, wofür alle Verständnis hatten. Schließlich passte doch „Ich sterb‘ für dich“ von Vanessa Mai viel besser zu ihrer Stimme.