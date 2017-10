Ums Bauen und Einrichten drehte es sich bei den Ahlener Bautagen in der Stadthalle – aber auch um den Lifestyle in der Küche.

Von Peter Schniederjürgen

Vom fettfreien Braten und wasserlosen Kochen bis zur Videoüberwachung von Haus und Garten – all das und noch mehr gab es am Wochenende bei den Bautagen „Bauen und Wohnen“ in der Stadthalle zu sehen. Draußen hing ein riesiger Heizöltank am Kran und wies die Richtung, in die diese überschaubar Baumesse ging.

Ideen und Trends rund ums Haus hatten die Aussteller mitgebracht. Sie informierten rund ums Bauen Modernisieren, aber auch über den Lifestyle dieser Zeit. Zum Beispiel den Thermomix und die „ultimative Revolution“ in der Küche: das fettfreie Braten. „Hier brät der Chef noch selber“, strahlte Ralf Lemme und bot den Besuchern fettfreie Probier-Pfannkuchen an.

Insektenschutz und Einbruchssicherheit, Ökologie und sparsamer Umgang mit Ressourcen waren die Trends der Schau. „Wir haben hier offensichtlich mehr fachlich interessiertes Publikum“, fand Jörg Wesselmann vom gleichnamigen Elektrobetrieb. Er freute sich über gute Gespräche und „wenige Kuli-Sammler“.

Das sah auch Karsten Offele von Otremba Bau so. „Für uns ist es schon eine gute Ausstellung“, urteilte Offele bereits am Samstag: „Wir befassen uns vornehmlich mit hochwertigen Immobilien und sind daher nicht auf große Besucherzahlen angewiesen.“ Immerhin: Laut Veranstalterangaben, kamen rund 3500 Gäste an den beiden Tagen.

Am Messestand der Verbraucherzentrale standen Einsparmöglichkeiten bei der Dusche im Fokus. Ebenso gab es Infos zu Ziegelhäuser, gesundes und ökologisches Wohnen in Holz-, Massiv- und Ausbauhäusern. Tischler, Metallbauer, Glaser, Malermeister und Heizungsbauer präsentierten ihre Gewerke oft mit Modellen und Mustern.

Die Schutzgemeinschaft Warendorf war mit Experten aus dem Bereich Sicherheit auf der Messe und beriet über wirkungsvolle Einbruchsschutzmaßnahmen. Ein Feld, in dem sich Bastiaan Barenkamp aus Ahaus ebenfalls positioniert hat. „Der mechanischen Sicherung der Fenster sollte die elektronische folgen“, riet der Geschäftsführer von Security-Technik. Er empfahl Systeme, die den Alarm entweder in ein Alarmzentrum, zur Polizei oder auf das eigene Mobiltelefon oder den Computer schicken.

Für die jüngeren Messegäste kam der Höhepunkt der Bauschau am Samstag- und Sonntagnachmittag. Denn da gab sich „Bob der Baumeister“ persönlich die Ehre.