Abrock-Stimmung ließ beim „Rock am Schacht“ auf sich warten. 150 Gäste lauschten bestuhlt „Algy‘s Heirs“ und „Spurwechsel“ in der Lohnhalle.

Von Christian Feischen

Zum Start nach der Sommerpause bot „Rock am Schacht“ am Samstagabend mit den Bands „Algy‘s Heirs“ und „Spurwechsel“ Livemusik von klassischem Blues bis zu Deutschrock. Rund 150 Besucher begrüßte Moderator Axel Ronig in der bestuhlten Lohnhalle der ehemaligen „Zeche Westfalen“, wo beim Publikum allerdings nicht die von so manchem erwartete „Abrock-Stimmung“ aufkam. Stattdessen gab es viel anerkennenden Beifall für beide Bands mit den erfahrenen Musikern, deren gitarrenlastige Coversongs und Eigenkompositionen in erster Linie zum Zuhören einluden.

Das Quartett „Algy‘s Heirs“ hat sich in Anspielung auf eine Romanfigur von Oscar Wilde benannt, die Musik nicht genau, sondern vor allem mit viel Ausdruck nachspielen kann. Die Band aus der Ahlener Umgebung um Sänger und Gitarrist Bernd Herrmann fand erst vor drei Jahren in der jetzigen Formation zusammen und spannte am Samstag den musikalischen Bogen vom bluesigen „Black Magic Woman“ aus der Feder Peter Greens über Rock‘n‘Roll-Standards bis hin zu den „Sultans Of Swing“, dem wohl bekanntesten Hit von Mark Knopflers „Dire Straits“. Hier brillierte Michael Neckenig an der Gitarre im Zusammenspiel mit Bassist Werner Koblentz und Schlagzeuger Volkmar Schuster. Nachdem einzig beim rhythmischen Country-Song „Tulsa Time“ Mitklatsch-Stimmung aufkam, demonstrierten „Algy‘s Heirs“ nochmals bei der Zugabe – der sehnsüchtigen Ballade „Wonderful Tonight“ von Eric Clapton – dass sie bekannte Hits in neuem, eigenständigen Gewand gekonnt und wie Algy bei Oscar Wilde mit viel Ausdruck covern können.

" „Covern war uns auf die Dauer zu langweilig.“ Mirko Pollak "

„Covern war uns auf die Dauer zu langweilig“, erklärte dagegen nach längerer Umbaupause Mirko Pollak vom Quintett „Spurwechsel“. Mit Gitarrist Martin Gersiek, Schlagzeuger Thorsten Mahnke, Bassist Ralf Meyer und Keyboarder Roland Brinkhoff bot Frontmann Pollak die Eigenkompositionen sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache dar. Bei den Stücken der Musiker aus Hamm, Dortmund und Unna ging es mal um einen „Zauberschuh“, mal um einen betrunkenen Musiker, der am „Meer von Mehr“ träumt oder bei einem Song mit textlichem Tiefgang um einen Jungen aus dem Senegal. „Spurwechsel“ boten ihre Musik handwerklich souverän dar, wobei besonders Martin Gersiek mit seinem virtuosen Gitarrenspiel überzeugte.

„Spurwechsel“ mit Gitarrist Martin Gersiek und Sänger Mirko Pollak (v.l.). Foto: Christian Feischen „Spurwechsel“ mit Gitarrist Martin Gersiek und Sänger Mirko Pollak (v.l.). Foto: Christian Feischen

Allerdings leerte sich die Lohnhalle während des Auftritts des Quintetts sichtlich. Ob das am etwas zähen Ablauf der langen Veranstaltung lag, bei dem die zweite Gruppe erst um 22 Uhr die Bühne betrat und sich Musiker beider Bands zudem während ihrer Darbietungen immer wieder daran störten, dass sie sich selbst nicht hören könnten? Zumindest das fanden nicht wenige Besucher irritierend, denn für die Zuhörer in der Lohnhalle kam die Soundabmischung währenddessen optimal an. Und für diejenigen, die bei der Livemusik-Reihe in der Lohnhalle vor allem „Abrock-Stimmung“ erwarten, hat die Initiative „Rock am Schacht“ schon vorausgeplant: Am 25. November findet die Veranstaltung an der ehemaligen Zeche als „Hardrock-Festival“ statt.