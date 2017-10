Die Identität der Leiche, die am Freitagnachmittag in der Werse entdeckt wurde, ist geklärt: Es handelt sich um einen 54-jährigen Ahlener, meldet die Polizei. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Der am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in der Werse entdeckte Tote ist zweifelsfrei identifiziert, meldet die Polizei: Es handelt sich um einen 54-jährigen Ahlener, der bei einem Krankenhausaufenthalt Mitte September letztmals lebend gesehen wurde.

„Es gab bei der Überprüfung der Vermisstenfälle bereits Hinweise darauf, um wen es sich handeln könnte, aber das musste erst einmal genau erörtert werden“, sagte Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk.

Mehr zum Thema Todesursache unklar: Fotograf findet Leiche in der Werse

Zur Ermittlung der Todesursache gibt es indes noch keine Klarheit. Die Staatsanwaltschaft Münster hat inzwischen eine Obduktion angeordnet, die in den kommenden Tagen erfolgt. „Bei den bisherigen Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes ergeben“, so die Sprecherin.