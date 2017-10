Zu den zahlreichen Gratulanten im Porzellanhaus gehörte am Montagvormittag auch Theo Ostermanns Nichte Petra Budde. Foto: Christian Wolff

Ahlen -

Seinen 90. Geburtstag hat am Montag der Kaufmann Theo Ostermann gefeiert. Zahlreiche Gratulanten scharten sich im Porzellanhaus an der Oststraße, das heute als ältestes Einzelhandelsgeschäft in Ahlen bekannt ist.