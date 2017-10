Von Dierk Hartleb

Jeweils 100 000 Euro für Investitionen und Unterhaltung von Spielplätzen. Darüber hinaus verlangt die SPD die Weiterführung der Schulsozialarbeit im bisherigen Umfang.

Mit diesen beiden Forderungen gehen die Sozialdemokraten in die bevorstehenden Haushaltsberatungen, wie Vorsitzende Gabi Duhme und Stellvertreter Frank Viehfeger am Montagabend bei der Vorstellung der Ergebnisse der Klausurtagung bekanntgaben. Für den Fall, dass das Land bis zur Haushaltsverabschiedung noch keine Zusage für die 150 000 Euro erteilt, sollte der Rat einen Vorratsbeschluss fassen, um die Weiterbeschäftigung der Sozialarbeiter über den 31. Dezember 2017 sicherzustellen.

Ein klares Nein kündigt die SPD zur geplanten Hundesteuererhöhung an. „Damit würden wir viele kleine Leute treffen“, fürchtet Viehfeger. Auch die 35 000 Euro, die Kämmerer Dirk Schlebes als Mehreinnahme veranschlagt hat, rechtfertigten diese Maßnahme nicht. Zudem drängt die SPD auf eine Erweiterung der Hundewiesen in Ahlen und Dolberg.

Die „maßvolle“ Anhebung der Gebühren für Abfall, Straßenreinigung, Schmutz- und Niederschlagwasser von 4,72 Euro im Wirtschaftsplan der Ahlener Umweltbetriebe (AUB) wollen die Sozialdemokraten dagegen mittragen, kündigt Duhme an. Für den Betriebsausschuss haben sie jedoch noch eine ganze Reihe von Wünschen, zum Beispiel die Ausleuchtung des Zechenradwegs und der Wegeverbindung zwischen Hammer Straße / Am Röteringshof bis zur Unterführung Westfalendamm. „Dabei geht es uns um die Schulwegsicherung“, unterstreicht Duhme und verweist auch auf die Unterführung am Konrad-Adenauer-Ring als Angstraum. „Die Gestaltung könnte auch ein Projekt für die Sekundarschule sein“, spielt sie den Ball in das Feld von Lehrer- und Schülerschaft.

Ganz wichtig ist den Sozialdemokraten die Verdoppelung der Ansätze für die Unterhaltung und Investitionen für Spielplätze auf jeweils 100 000 Euro. Für die Jahnwiese sieht man bei den Sozialdemokraten durchaus die Notwendigkeit eines Spielplatzes. Im Übrigen sorgt sich die SPD um die Verkehrssicherheit auf dem Oestricher Weg und bringt eine mobile Anlage zur Geschwindigkeitsmessung ins Gespräch.

Für Vorhelm wird die Wiederaufnahme des Fuß- und Radweges an der Alten Ladestraße in das Investitionsprogramm gefordert, in Dolberg wartet der Bürgerfußweg (Waldweg) auf seine Weiterführung, die mit Bordmitteln bewerkstelligt werden könne. Für Ostdolberg wird ein Beleuchtungskonzept gefordert.