Ein 43-jähriger Ahlener kollidierte am Dienstagmittag mit dem Fahrzeug eines 38-Jährigen. Polizei und Rettungsdienst rückten daraufhin in den Oestricher Holt aus. Foto: Christian Wolff

Wie die Polizei erst jetzt meldet, ereignete sich bereits am Dienstagmittag eine Kollision zweier Fahrzeuge. Im Oestricher Holt wurde dabei ein 38-jähriger Mann verletzt.

Ein 43-jähriger Ahlener befuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw die Straße Im Oestricher Holt. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer die Straße in Gegenrichtung. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der 43-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw des 38-Jährigen. Dieser wurde verletzt, Rettungskräfte kümmerten sich um seine Erstversorgung. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 7000 Euro.