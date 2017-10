Die Stadt Ahlen baut mit zahlreichen Partnern zurzeit die sogenannte Präventionskette auf – ein Netzwerk, das alle Angebote zur Unterstützung von Familien zusammenfasst. In einer Serie stellt unsere Zeitung beispielhaft vor, welche Akteure in den einzelnen Lebenslagen beteiligt sind.

Frühe Hilfen stellen den ersten Baustein der Präventionskette dar. Mit Besuchsdienst und Elterncafés bieten die Stadt und ihre Partner Unterstützung für Eltern mit Neugeborenen an.

„Mein Baby weint viel und lässt sich kaum beruhigen. Es trinkt schlecht. Manchmal bin ich richtig verzweifelt. Was machen wir nur falsch?“ Viele Eltern kennen diese und andere Sorgen rund um ihr Baby. Ein neugeborenes Kind ist immer ein großes Ereignis, für jede Familie. Eine erlebnisreiche Zeit beginnt und die ersten Fragen kommen schnell auf: Trage ich mein Baby richtig? Wo finde ich Babysitter? Soll ich mich jetzt schon um den Kita-Platz kümmern? Wo kriege ich Kontakt zu anderen Eltern?

Mit dem Willkommensbesuch unterstützen die Stadt und die Awo (Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hamm-Warendorf) die frisch gebackenen Eltern. Die erfahrenen Sozialpädagoginnen kennen die Sorgen, die Eltern beschäftigen, haben viel Verständnis – und auch die passenden Antworten. Sie informieren in einer vertrauten Atmosphäre und geben konkrete Hilfe: „Wir haben eine sehr gute Erfahrung mit Willkommensbesuchen gemacht. Die Eltern sind immer beeindruckt über die Angebote und viele Möglichkeiten in Ahlen, die sie oft gar nicht kennen. Wir freuen uns sehr, dass wir als Gäste in den Familien so willkommen sind.“

Und so funktioniert das konkret: Die Eltern erhalten nach der Geburt ihres Kindes zunächst einen Brief vom Bürgermeister. In seinem Anschreiben heißt er das neue Familienmitglied willkommen, wünscht der Familie alles Gute und nennt den konkreten Termin für einen Hausbesuch, den jede Familie freiwillig annehmen kann. Falls dieser Termin für die Familie ungünstig liegt, können die Eltern einen anderen Termin vereinbaren. Ein Flyer mit Kontaktdaten und Ansprechpartnern der Awo liegt dafür bei. Zum Termin bringt die Pädagogin eine Mappe mit verschiedenen Broschüren und ein kleines Willkommensgeschenk mit.

So bekommt die Familie direkt aus einer Hand ausführliche und aktuelle Informationen und Anschriften von Behörden und Institutionen, Möglichkeiten der wirtschaftlichen Hilfen (Kindergeld, Wohngeld, Bildungs- und Teilhabepaket, Familienkarten), Ansprechpartner für Alleinerziehende, Namen der Kinderärzte und Notdienste, Möglichkeiten der Kinderbetreuung, Angebote der Familienbildung und Familienberatung sowie im Spiel-, Sport- und Freizeitbereich.

In diesem rund 45-minütigen Gespräch haben die Eltern Gelegenheit, ihre Themen, Fragen oder Probleme anzusprechen und direkte Hilfe zu bekommen. So wird oft gefragt: Wie melde ich mein Kind im Kindergarten an? Wo kann ich finanzielle Unterstützung bekommen? Wo kann ich einen Sprachkurs besuchen? Wünschen Eltern weitergehende Information oder eine Beratung, kann die Sozialpädagogin Hinweise geben oder ein konkretes Angebot in der Nähe empfehlen. Auch für zugezogene und zugewanderte Familien ist der Besuchsdienst eine sehr gute Möglichkeit, sich mit der Stadt Ahlen im persönlichen Gespräch vertraut zu machen.

Heiko Sachtleber, Betriebsleiter für den Bereich Bildung, Beratung und Betreuung, betont eine weitere Besonderheit: „Zu der Geburt des ersten Kindes bekommen Familien einen Familiengutschein. Dieser kann in der Familienbildungsstätte, der Elternschule des Franziskus-Hospitals oder in einem Familienzen­trum im Kreis Warendorf eingelöst werden. Er hat einen Wert von 40 Euro und ist drei Jahre gültig. Ergänzend erhält jede Familie einen Gutschein von der Stadtbücherei für einen ersten Leseausweis.“

Der Willkommensbesuch hat in Ahlen eine lange Tradition und hat sich über fast zehn Jahre bewährt. Es gibt auch viele weitere Angebote, die die Stadt Ahlen in Zusammenarbeit mit ihren Partnern macht, wie zum Beispiel zwei offene Elterncafés. Eingeladen sind alle Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Während sich die Kinder mit Gleichaltrigen spielen, können sich die Eltern austauschen. Die Elterncafés werden in Kooperation mit der Awo, Innosozial und zwei freiberuflich tätigen Hebammen gestaltet und finden montags in der Geschwister-Scholl-Schule (Im Burbecksort 53) und freitags im Jugendzentrum Ost (Wetterweg 7) jeweils von 9.30 bis 11 Uhr statt. Weitere Angebote der Frühen Hilfen sind auf der Homepage der Stadt Ahlen unter www.familie-ahlen.de zu finden.

Ansprechpartnerin bei der Stadt Ahlen ist Christine Angsmann, Telefon 5 92 63, E-Mail angsmannc@stadt.ahlen.de, bei der Awo Margret Gardemann, Telefon 5 47 06 44, E-Mail besuchsdienst@awo-hamm-warendorf.de.