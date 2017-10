Von Ulrich Gösmann

Reif für die Insel? Für Kaffeegenießer scheinen zur Stunde auch die letzten Quadratmeter Außengastronomie unerreichbar, seitdem die Freifläche vor dem „Café Stubs“ Sperrbezirk ist. Kaum haben die Historiker samt neuer Funde die Grube verlassen, sind die Versorger drin. Marktplatz-Baustelle, letztes Kapitel, zumindest in diesem Jahr. Die gute Nachricht vorweg: alles im Zeitplan, auch wenn Zeit aufzuholen ist. Dem Weihnachtsmarkt soll in Ahlens guter Stube nichts im Wege stehen. Ganz im Gegenteil: Er soll – aus aktuellem Anlass – mit einem archäologischen Fenster glänzen.

" „Wir sind voll im Plan.“ Hans Jürgen Tröger "

„Die LWL-Untersuchungen haben uns ein bisschen in Zeitverzug gebracht“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Hans Jürgen Tröger. Doch kein Problem: Ein zweiter Bautrupp sei aktiviert worden. „Wir mussten reagieren.“ Und: „Wir sind voll im Plan.“ Die Stadtwerke haben ihre Baufelder vom Süden in den Norden verlegt, um Hauptleitungen, Hausanschlüsse (wo nötig) und Leerrohre für die Lichtwellenleiter (falls gewünscht) zu verlegen. Aktueller Einsatzort am Mittwoch: die „Stubs“-Außengastronomie. In der vergangenen Woche hatten hier noch Archäologen Gehölz aus historischer Baugrube sichergestellt. Andreas Wunschel, Wissenschaftlicher Referent beim LWL, datiert die Balken auf das 18. bis 19. Jahrhundert. Die Fundstücke sollen jetzt in Münster begutachtet werden.

Altes Rathausfundament, jetzt bis in die Tiefe freigelegt. Foto: Ulrich Gösmann Altes Rathausfundament, jetzt bis in die Tiefe freigelegt. Foto: Ulrich Gösmann

Unterdessen geht es vor dem Alten Rathaus mit Fingerspitzengefühl in der Tiefe weiter. 1,50 Meter zeigt die Latte, die Andreas Wunschel in die bisher wohl interessanteste aller Ausgrabungslöcher hält. Unten schimmert schon die natürliche Sandschicht durch. Ab da werde es für seine Zunft uninteressant, lässt der Forscher wissen. Spannender das, was darüber ans Tageslicht trat. Altes Rathausfundament – ab dem 18. Jahrhundert – liegt auf über einem Meter Höhe frei, zieht Blicke neugieriger Passanten auf sich – und immer wieder gleichlautende Fragen. „Das Interesse ist groß“, sagt Wunschel. Deshalb werde es hier zum Weihnachtsmarkt ein archäologisches Fenster mit freiem Blick auf das älteste Siedlungszentrum der Stadt geben. Im nächsten Jahr werden an dieser Stelle Pumpenkammer und Vorrichtungen für die neuen Wasserspiele liegen, ehe glattes Marktpflaster das archäologische Fenster endgültig schließt.