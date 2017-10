Mit viel Fantasie und Einfallsreichtum haben Kinder in einem Theaterworkshop die Geschichte „Der kleine Prinz“ entwickelt. Am Freitag findet die große Abschlussaufführung statt.

Die aufregende Welt des Theaters lernen seit Montag 15 Schüler in der Stadtbücherei kennen. Sie nutzen die erste Herbstferienwoche, um sich unter Anleitung der Schauspieldozentin und Regisseurin Heike Beutel auf die abenteuerliche Reise des „Kleinen Prinzen“ zu begeben.

Von seinem kleinen Asteroiden führt ihn der Weg zur Erde. Unterwegs trifft er auf Menschen und Figuren, dessen Verhaltensweisen ihm fremd sind. Auf der Erde lernt der kleine Prinz den schlauen Fuchs kennen, der ihm wahre Werte vermittelt: Unabhängig von Hautfarbe, Verhalten und Sprache ist nur eines wichtig: Wer ist ein wirklicher Freund und wie finde ich ihn?

„Mit ganz viel Fantasie und Einfallsreichtum“, so Heike Beutel, haben sich die jungen Darsteller die Geschichte erschlossen. Es sei bemerkenswert, wie unvoreingenommen Kinder an solch ein Theaterstück herangehen. Sehr schnell haben sie eigene Ideen entwickelt. Überzeugen können sich Freunde, Bekannte und Eltern davon am Freitag, 27. Oktober, wenn um 16 Uhr in der Stadtbücherei die Abschlussaufführung beginnt. Eingeladen sind alle Interessierten. „Eine passende Gelegenheit für alle, die zur Ferienhalbzeit etwas Besonderes unternehmen möchten“, findet Stadtbüchereileiterin Ewa Salamon, die sich über ein „volles Haus“ freuen würde.

Der Workshop findet statt in Kooperation mit dem Integrationsteam der Stadt Ahlen sowie mit finanzieller Unterstützung der Initiative „Lebendige Mehrsprachigkeit“.