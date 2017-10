Ob er am Ende Richterbachpark heißt, wie es Anwohner wünschen, entscheidet die Politik. Jetzt wird erst einmal ein Stück Landschafts- und Stadtreparatur in Ahlens grünem Süden betrieben.

Von Ralf Steinhorst

Gleich drei Projekte werden in den kommenden Wochen am Richterbach in der sogenannten Parkanlage Erlengrund und auf der westlichen Seite der Gemmericher Straße in Angriff genommen.

Lang wurde auch mit den Bürgern geplant, nun ist der Baubeginn für das Projekt Richterbach II gekommen. „Hier passiert jetzt was“, zeigt sich auch Wilhelm Lönne, Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes Ahlen-Beckum, am Donnerstag zufrieden. Der Großteil der Arbeiten entfällt auf das 640 Meter lange Gebiet von der Gemmericher Straße bis zum Hövenerort.

Der Teich wird verschlankt. Foto: Ralf Steinhorst Der Teich wird verschlankt. Foto: Ralf Steinhorst

Verbandstechniker Hans Schäfer umriss die zahlreichen Neugestaltungen am Richterbach. Ziel sei es, das Gewässerprofil naturnah umzugestalten. So werden Steinschüttungen entfernt und Totholzmaterial eingebaut. An zwei vorhandenen Durchlässen werden die Rohre durch Kastenprofile ersetzt. Der Teich wird verschlankt, um den Fließcharakter des Baches zu erhöhen. „Man soll im Teich wieder mehr Richterbach erkennen“, erklärt Hans Schäfer.

„Das ist ein Stück Stadt- und Landschaftsreparatur“, sieht Norbert Kirchhoff von der Unteren Wasserbehörde im Kreis Warendorf die Zeit gekommen, die Sünden der Begradigungen der 1950er Jahre auszumerzen. Grundlage dafür ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000. Die Naturvielfalt soll so wieder zurückgeholt werden, ehemals verschwundene Lebewesen sollen sich wieder ansiedeln.

Der Flusslauf wird teilweise verlegt. Foto: Ralf Steinhorst Der Flusslauf wird teilweise verlegt. Foto: Ralf Steinhorst

Auf der westlichen Seite des Durchgangs vom Pappelweg zur Eibenstraße wird der Richterbach verlegt, um so auch Platz für einen neuen Spielplatz zu schaffen, der große Spielgeräte wie an der Schachtstraße erhält. In dem Bereich erhält der Durchgang aufgrund der Bachverlegung eine neue Brücke. Der Bolzplatz auf der östlichen Seite des Durchgangs bleibt erhalten, wird etwas verlegt und erhält zudem einen neuen Untergrund. Insgesamt werden in diesem Teilbereich 400 000 Euro für Wasserbau und städtebauliche Maßnahmen für die Parkneugestaltung investiert, die zu 80 Prozent vom Land und zu 20 Prozent von der Stadt Ahlen getragen werden.

Der dritte Abschnitt zur Neugestaltung liegt westlich der Gemmericher Straße. Der 120 Meter lange Bereich der Parkanlage wird ebenfalls ökologisch aufgewertet.

Der Bolzplatz erhält einen neuen Untergrund. Foto: Ralf Steinhorst Der Bolzplatz erhält einen neuen Untergrund. Foto: Ralf Steinhorst

Stadtbaurat Andreas Mentz bittet die Bürger schon jetzt um Verständnis für die Einschränkungen während der Erdarbeiten. Totalsperrungen der Wege sollen aber vermieden werden.

Anna Wroblewski vom Stadtteilbüro sieht dem gelassen entgegen, die Bürger seien immer eingebunden gewesen und freuten sich auf den Start der Neugestaltung. Sogar einen Namensvorschlag gebe es von den Stadtteilbewohnern schon: Richterbachpark. Der allerdings muss noch in den Rat in die Diskussion gebracht werden.