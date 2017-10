Die Caritas-Sozialberatung kommt bei den Klienten gut an. Das ergaben Interviews mit 84 Männern und Frauen, die die Beratungsstelle in Anspruch nehmen.

Von Peter Schniederjürgen

Wie sehen die Klienten die Arbeit der Caritas-Sozialberatung? Und welche Wünsche haben sie für die Zukunft? 84 Frauen und Männer, die die Caritas-Sozialberatung in Anspruch nehmen, ließen sich anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Einrichtung zu diesen Fragen interviewen. „Wir freuen uns, dass uns die Menschen sehr wertschätzend wahrnehmen“, sagte Markus Piotti am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2016 der Sozialberatung im Caritashaus an der Rottmannstraße.

Die Berater konstatierten einen leichten Anstieg der Fallzahlen. „Wir haben eine Steigerung von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, erklärte Martina Holtel. In realen Zahlen macht das einen Zuwachs von 401 auf aktuell 412 Beratungen. Die Zahl der Sozialberatungen veränderte sich ebenfalls nur geringfügig, von 199 auf jetzt 202. „Die größte Steigerung, 4,6 Prozent, haben wir bei den existenzsichernden Beratungen zu verzeichnen“, gab Markus Piotti an.

Die Wohnungsnotfallhilfen blieben konstant, doch sieht Markus Piotti hier dunkle Wolken am Horizont: „Der bezahlbare Wohnraum wird hier wie auch in anderen Städten immer knapper, da werden Probleme auf uns zukommen“, prophezeite der Berater. Denn sei es für viele Familien schon schwer, eine Wohnung zu bekommen, werde es für Alleinstehende noch schwieriger: „Hier sind besonders Männer betroffen.“

In der Beratungsdauer habe sich nicht wirklich viel geändert. „Wir können oft mit wenigen Beratungen Probleme lösen, ebenso haben wir unsere Stammkunden“, erklärte der Diplom-Sozialpädagoge. Darunter seien allerdings zahlreiche Menschen, die in der Caritas-Beratung gern alle denkbaren Formulare ausfüllen lassen. Damit tauchen sie eben als „lange Beratungen“ in der Statistik auf.

„Wir stehen natürlich am Anfang der Beratungskette“, betonte Diplom-Sozialarbeiterin Martina Holtel. Oft kommen Menschen mit einem vordergründigen Problem in die Sozialberatung. Hier stelle sich schon nach kurzem heraus, dass die eigentliche Problemlage wesentlich komplexer ist. „Wenn sich beispielsweise ein Klient wegen einer angedrohten Zwangsräumung meldet, stellen wir fest, dass er seinen Job durch eine Alkoholproblem verloren hat“, nannte Markus Piotti als Beispiel. Dann erfolge schnell eine Weiterleitung an die diversen Fachberatungen im Hause oder an andere Stellen im Netzwerk.