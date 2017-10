Hundhausen-Abriss, letztes Kapitel. Von der Brache steht inzwischen fast nur noch, was stehenbleiben soll. Auf dem Areal der alten Industriebrache im Herzen der Ahlener Innenstadt soll neues Einkaufen entstehen.

Von Ulrich Gösmann

Viel steht nicht mehr, in das noch kraftvoll zuzugreifen wäre. Die Abrissarbeiten auf dem Hundhausen-Areal nähern sich dem Punkt, der zeigt, was noch stehen bleibt.

„Wir sind an der Abbruchgrenze angekommen“, lässt Stefan Wolters, Chef des Saerbecker Bauunternehmens am Donnerstag im Redaktionsgespräch wissen. Dem rechten Außenflügel folgend macht auch der linke einen Abflug. Parallel laufen im Inneren der noch verbliebenen Brache die Entkernungsarbeiten. Wolters: „Wir machen den Baukörper nackig.“ In rund vier Wochen sei sein Unternehmen mit allem durch. Überraschungen habe es bisher keine gegeben.

Der nächste dicke Brocken fällt. Foto: Ulrich Gösmann Der nächste dicke Brocken fällt. Foto: Ulrich Gösmann

Zum Schluss ein Lob aus Saerbeck durch den Telefonhörer: „Angenehmer Architekt, angenehmer Auftraggeber.“ Und – im Nachsatz: „Es ist wirklich so.“