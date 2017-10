Zwei Fahrzeuge prallten am Freitag auf der Südstraße zusammen. Das eine kam aus der Uhlandstraße, das andere wollte auf sie abbiegen. Ein 62-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Von Christian Wolff

Einen Leichtverletzten forderte am Freitag ein Verkehrsunfall auf der Südstraße. Nach Angaben der Polizei wollte eine 68-jährige Ahlenerin um 14.40 Uhr mit ihrem schwarzen Range Rover von der Uhlandstraße nach links in die Südstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar, dass ein 62-jähriger Ahlener mit seinem roten Opel in die Uhlandstraße einbog. Die Pkw kollidierten.

Der Fahrer des Opel wurde leicht verletzt, die Fahrerin des Range Rovers erlitt einen Schock, musste aber vor Ort nicht weiter behandelt werden. Die Südstraße war im Unfallbereich zeitweise nur einspurig befahrbar, was zu Rückstaus auf beiden Seiten führte.