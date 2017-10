Von Christian Feischen

„100 Meter Kunst“ sollen es am Ende in etwa sein: Die Idee zur gleichnamigen Aktion hatte Manfred Brückner erst vor kurzem und begann sogleich, sie umzusetzen. Darum entstehen in seinem Atelier derzeit zahlreiche querformatige in Lack- und Beton-Mischfarben auf Fotokarton gearbeitete abstrakte Bildwerke. Und das keineswegs zum Selbstzweck , wie der Ahlener Künstler erklärt.

Der Erlös aus dem Verkauf der Arbeiten werde nämlich komplett dem von ihm ins Leben gerufenen Projekt „Stärkefabrik“ zugute kommen. Seit 2013 ist es Manfred Brückners Vision, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung mittels künstlerischer Arbeit Selbstwertgefühl zu vermitteln.

Fünf Schulklassen hat der Ahlener inzwischen an der Hans-Radl-Schule in Wien betreut, einem Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik. Aus der Idee, die einst in Ahlen entstand – aus dem „Traum“, wie Manfred Brückner es sagt – kann nun Wirklichkeit werden: Ein Kunstraum, in dem ausprobiert werden darf, was im Schulalltag nicht immer möglich ist, wurde indessen in der österreichischen Hauptstadt gefunden. Das „Stärkefabrik“-Atelier für junge Menschen, „deren Möglichkeiten im Leben durch große und kleine Handicaps zusätzlich erschwert sind“, werde im Dezember für ihre Bedürfnisse renoviert, so Brückner.

Durch seine Aktion „100 Meter Kunst“ erhofft sich der Künstler zusätzliche Unterstützung, um in den neuen Räumlichkeiten langfristig mehr junge Menschen aus inklusiven Schulklassen einbeziehen zu können, Künstler zu finanzieren, die mit den Schülern arbeiten, und nicht zuletzt das nötige Material zu kaufen. Zwei Sponsoren hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt. Und auch durch den Kauf von Arbeiten aus der „100-Meter-Kunst“-Reihe für 100 Euro pro abstraktem Mischtechnik-Gemälde könne man die „Stärkefabrik“ in Wien unterstützen.

Am kommenden Freitag und Samstag öffnet der Künstler darum sein Atelier an der Schachtstraße und lädt dazu ein, ihm beim Arbeitsprozess über die Schulter zu sehen, wenn weitere der etwa 18-mal 60 Zentimeter großen Arbeiten entstehen. „35 sind schon fertig und einige sogar schon verkauft,“ freut er sich – und arbeitet weiter an den „100 Metern Kunst“.

Zum Thema „100 Meter Kunst“ im Atelier von Manfred Brückner an der Schachtstraße 71 am Freitag, 3. November, von 18 bis 20 Uhr und am Samstag, 4. November, von 16 bis 20 Uhr. Weitere Infos im Internet unter www.manfredbrueckner.de.