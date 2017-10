Blick ins Dschungelbuch: Das Theater Liberi gastiert mit seinem Musical am 6. Dezember in der Stadthalle Ahlen. Der Kartenvorverkauf läuft.

So klingt das Dschungelbuch, wenn es als Musical auf die Bühne kommt. Am Nikolaustag zu hören in der Ahlener Stadthalle.

Der Urwald lebt: Im Familienmusical „Dschungelbuch“ nehmen Mogli und seine tierischen Freunde Groß und Klein mit auf eine abenteuerliche Reise. Los geht‘s am Nikolaustag am Mittwoch, 6. Dezember, ab 16 Uhr in der Stadthalle. Auf der Bühne steht das Theater Liberi unter dem Titel: „Dschungelbuch – das Musical“.

Turbulente Dschungel-Action über Freundschaften, die Grenzen überwinden: Kinder und Kindgebliebene ab vier Jahren erleben eine bunte Reise durch den geheimnisvollen Urwald. Das im deutschsprachigen Raum erfolgreiche Theater Liberi bringt den zeitlosen Bestseller von Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu als modernes Musical für die ganze Familie auf die Bühne.

Mogli wurde einst als Findelkind von einem Wolfsrudel im Dschungel entdeckt und aufgezogen. Begleitet durch die gewohnt hitverdächtigen Kompositionen der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker erlebt er mit seinem treuen Bärenfreund Balu und dem weisen Panther Baghira die aufregendsten und lustigsten Abenteuer. Aber es lauern auch die Gefahren der Wildnis: Die dreiste Affenbande um ihren König mischt den Urwald auf und die geheimnisvolle Schlange Kaa spinnt ihre Intrigen. Am meisten ist es jedoch der mächtige Tiger Shir Khan, der Mogli zu schaffen macht, so dass der tapfere kleine Dschungeljunge allen Mut aufbringen muss, um sich zu behaupten. Doch letztlich erkennt auch Mogli, was seine Freunde schon länger ahnten: Er ist ein Menschenkind, das zwischen zwei Welten steht. Als ihm dann noch eines Tages ein Mädchen aus dem angrenzenden Dorf begegnet, steht Moglis Dschungelwelt endgültig Kopf!

„Mogli erkennt im Verlauf der Geschichte, dass seine Stärke nicht nur in ihm selbst, sondern auch in seiner Verbundenheit mit dem Dschungel liegt“, verrät Hauptdarsteller Brix Schaumburg. „Man kann überall zuhause sein, solange man offen und neugierig bleibt. Dann ist auch ein Zusammenleben trotz aller Verschiedenartigkeiten möglich.“, so Schaumburg weiter.

In der unterhaltsamen Adaption von Liberi-Autor Helge Fedder geht Mogli auf Identitätssuche. Dabei lernt er durch den Zusammenhalt in einer Gemeinschaft, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten. Dennoch bewahrt er sich seine kindliche Freiheit und steht dem Fremden und Unbekannten stets aufgeschlossen gegenüber. Denn am Ende ist es die Vielfalt, die den Dschungel zu einem großen Abenteuer macht.

Marktführer Theater Liberi begeistert schon seit zehn Jahren. „Wir verzichten bewusst auf ein festes Haus. Somit können wir nicht nur Zuschauer in den großen Musicalstädten erreichen, sondern auch andernorts das junge Publikum begeistern!“, so Lars Arend, der künstlerisch Gesamtverantwortliche bei Theater Liberi. „Mit über 350 Gastspielen in Deutschland, Österreich und Luxemburg sorgen wir für das Musical-Erlebnis direkt vor der Haustür.“

Tickets gibt es zum Preis von 21, 19 und 16 Euro je nach Kategorie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und der Tickethotline 0 18 05 / 60 03 11. Kinder von drei bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2 Euro.

Alle weiteren Informationen im Netz auf www.theater-liberi.de und der Facebook-Seite @dschungelbuchdasmusical.