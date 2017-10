Der Löschzug mit Säge an den Auslegern einer Eiche am Alten Mühlenweg. Foto: Ulrich Gösmann

Die Windböen waren in der Nacht zum Sonntag kräftig genug, um auch in Ahlen-Vorhelm die Säge kreisen zu lassen. Folge einer stürmischen Nacht.

Von Ulrich Gösmann

Die Ausläufer von Sturmtief Grischa fegten nicht ganz spurlos an Ahlen vorbei. Erster und bisweilen einziger Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen in Vorhelm: Ein Ausleger einer ausgewachsenen Eiche hatte sich in einen Garten gelegt.

Einsatzkräfte zerlegten den Querleger in handliche Stücke. Foto: Ulrich Gösmann Einsatzkräfte zerlegten den Querleger in handliche Stücke. Foto: Ulrich Gösmann

Anwohner, deren Grundstück an den Alten Mühlenweg mündet, sahen die Bescherung erst am Morgen – und verständigten die Feuerwehr. Der Löschzug Vorhelm rückte um 8.40 Uhr mit Rüstwagen, Manpower und Kettensäge aus, um den Querschläger zu zerlegen. Die weitere Standsicherheit der Resteiche sollte noch genauer untersucht werden. Durch den angrenzenden Acker hatten die Windböen ein leichtes Spiel. Eine weitere Meldung aus Vorhelm – „Umgestürzter Baum im Garten“ – blieb Sache der Anwohner.