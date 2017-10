Für die FWG Ahlen ist es nach dem Sachstandsbericht des Baudezernenten klar, dass eine Rathaussanierung für Ahlen finanziell nicht mehr tragbar ist. So weit der Tenor in der jüngsten Fraktionssitzung. „Man soll endlich anerkennen, dass die Fakten stimmen, und nicht immer nur bessere Daten einfordern und damit nur Zeit und Geld verbrennen“, so Vorsitzender Heinrich Artmann am Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Selbst mit den angedachten europaweit auszuschreibenden Planungsleistungen erreicht man keine Kostensicherheiterreiche man keine Kostensicherheit, da diese keine Ausschreibungen beinhalten. Artmann: „Öffentliche Bauherren müssen immer häufiger bei den Ausschreibungen zusätzliche Kostensteigerungen von 25 bis 30 Prozent ertragen.“

Die FWG beschloss, die Verwaltung jetzt zu beauftragen, nach Alternativen für das Rathaus zu suchen. Statt Umbauten favorisieren die Freien Wähler einen Neubau, der alle Anforderungen eines modernen Verwaltungsgebäudes erfüllt. Zudem soll untersucht werden, ob das langfristige Anmieten eines von Privaten gebauten und finanzierten Gebäudes zweckmäßiger sei. Nur für diese Planungen solle noch Geld im Haushalt 2018 eingestellt werden.

Die kulturellen Aktivitäten der Stadthallen GmbH könnten, so die FWG, in einer privaten Eventhalle oder auch in der Lohnhalle durchgeführt werden. So bestehe dann auch die Möglichkeit, von den dauerhaften Zuschüssen von jährlich einer halben Million Euro wegzukommen.

Einstimmig sprachen sich die Fraktionsmitglieder dafür aus, den Rat auf die Mindestgröße von 40 Personen zu verkleinern und Ausschüsse zusammenzulegen. Gerade im Jahr 2017 hätten viele unnötige Sitzungen stattgefunden. Die Anwesenden sprachen sich auch dafür aus, die Ratssitzungen zu stärken. Der Sachstand zum Rathaus, so heißt es, wäre besser allen Ratsmitgliedern und der Öffentlichkeit in der Ratssitzung vorgestellt worden.

Weitere Forderung der FWG: Ahlen müsse von den höchsten Grund- und Gewerbesteuer-Hebesätzen im Kreis herunterkommen und nicht kalkulierbare Wagnisse beenden, auch wenn SPD und CDU dem entgegenstünden.