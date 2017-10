„Let my voice be an instrument!“ heißt das Motto des diesjährigen Jahreskonzerts des Gemeindechores CHORios, das in der Christuskirche stattfindet. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Unter dem diesjährigen Motto „Let my voice be an instrument!“ lädt CHORios – der Gemeindechor der Evangelischen Kirchengemeinde Süd – zum Jahreskonzert ein. Es findet am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr in der Christuskirche an der Gemmericher Straße statt. Die Vorbereitungen laufen.

CHORios feiert mit seinem vierten Jahreskonzert sein inzwischen fünfjähriges Jubiläum. „Wir haben uns 2012 zunächst als Projektchor gegründet“, erinnert sich Leiter Sebastian Wewer an die Gründungszeit. Anlass war damals die Teilnahme am Gospelkirchentag in Dortmund. Doch die Sänger wollten auch nach dem Ereignis weiter miteinander singen, aus dem Projektchor wurde der Gemeindechor der Christuskirche. In diesem Jahr zählt die Gemeinschaft 22 Sänger. Wie gewohnt findet das Jahreskonzert am Abend des Volkstrauertages statt. CHORios möchte damit wieder eine Brücke zu diesem Feiertag schlagen und diesen Abend musikalisch abschließen.

Das Programm ist bunt gemischt mit populären deutschen und englischen Liedern und Gospels, weltlichen und kirchlichen Beiträgen. Natürlich singt der Chor auch das Titellied „Let my voice be an instrument“, von Niko Schlenker. Wobei CHORios das Motto wörtlich nimmt, er will seine Stimmen als Instrument nutzen, um seine Konzertbesucher zu begeistern. Sebastian Wewer wird ebenfalls mit seinen humorvollen Anmoderationen für einen entspannenden Abend sorgen. Dazu gehört, dass das Publikum bei einigen Liedern zum Mitsingen eingeladen wird. Deshalb gehört auch der Gospel „Come let us sing“ zum Repertoire des Chores.

Neu ins Programm aufgenommen wurde der Gospel „Peace be unto you“ von Christian Jochimsen. Gespannt dürfen die Konzertbesucher auf Michael Jacksons „We are the world“ sein.

Die aus Ahlen, Hamm und Dortmund stammenden Sänger freuen sich schon darauf, sich wieder ihrem Publikum präsentieren zu dürfen. Interessierte, die gerne im Chor mitsingen möchten, können sich zu den Probenzeiten, die freitags um 19.30 Uhr in der Christuskirche stadtfinden, informieren oder melden.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, die Türen werden ab 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.