Macht sich: das neue Seniorenzentrum gleich neben dem „Domizil“. Schautag ist am 3. Dezember. Foto: Ulrich Gösmann

Betreutes Wohnen, demnächst auch im neuen Seniorenzentrum Am Domizil. Die Öffentlichkeit ist am Schautag willkommen.

Der Baufortschritt ist unübersehbar, hinter der Eröffnung des neuen Seniorenzentrums Am Domizil (Im Herbrand / Ecke Emaunel-von Ketteler-Straße) steht jetzt ein festes Datum: Dem offiziellen Festakt vor geladenen Gästen am Freitag, 1. Dezember, folgt ein „Tag der offenen Tür“ mit begleitendem Programm am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit.

Bauträger ist – wie berichtet – die AP-Pflegedienste GmbH. Die Investitionen belaufen sich auf fünf Millionen Euro; das Konzept sieht 45 stationäre Plätze mit demenzieller Ausrichtung vor.