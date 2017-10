Von Ulrich Gösmann

Dröhnende Dieselmotoren, stinkender Sprit: Dem Marktplatz sind im Ahlener Advent nach halbjähriger Baustellen-Beschlagnahme besinnliche Stunden gegönnt, wenn der Weihnachtsmarkt (8. bis 19. Dezember) an seinen angestammten Platz zurückkehrt. „Alles, was ihn ausgemacht hat, wird wieder stattfinden“, setzt Stadtmarketingchef Carlo Pinnschmidt auf Kontinuität und weitere Optimierung.

„Döner komplett?“ Mit ihm gibt‘s am Freitagmittag im „Marktgrill“ noch einen Gruß zur Fladentasche, der nicht aus der Küche kommt. Rüttelmaschinen machen das frisch aufgerissene Loch auf der Weststraße wieder dicht. Baggerbewegungen schicken ihre Treibstofffahne geradewegs in den Grill. Der Fleischspieß vibriert. Endspurt fürs Wochenende. Und wie schaut‘s vor Weihnachten aus?

Stadtmarketingchef Carlo Pinnschmidt stimmt beim Redaktionsgespräch zwischen Absperrbaken, Ausgrabungsgrube und Baustellenverkehr auf Hüttenzauber und Lichterglanz ein: Von all dem, was jetzt noch Baustelle ist, sei dann definitiv nichts mehr zu sehen. Mit einer Ausnahme: Das Loch vor dem Alten Rathaus, in dem Mitarbeiter des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe historisches Fundament freigelegt haben (wir berichteten), soll geöffnet bleiben – und sogar noch beleuchtet werden. „Die Archäologen werden bis Dezember nicht fertig. Das haben wir aufgegriffen und in den Weihnachtsmarkt inte­griert“, erklärt der Mann von der WFG. Das scheinbar unersättliche Interesse der Passanten, die im Fünf-Minuten-Takt ihre Fragen in die Tiefe schicken, lassen erahnen, dass dieses Bonusangebot auch zwischen Glühweinduft und „Kling Glöckchen“-Klang ankommt. Selbstredend wird die 1,50-Meter-Senke abgesichert. Mit Großkonzert bewährten Wellenbrechern, auch als Hamburger Gitter bekannt. Das Festzelt – mit Lounge und Eisstock-Bahn – falle daher ein bisschen kleiner aus, sagt Carlo Pinnschmidt. „Fünf Meter fehlen.“ Dafür soll es diesmal mehr Dekoration geben.

Neu auch: ein zweiter Torbogen an der unteren Weststraße. In Höhe Volksbank-Zugang lenken die ersten Buden auf den Marktplatz. Hütten, die im Vorjahr etwa vor dem spanischen Restaurant standen, das da noch Leerstand war.

Die Nachricht, dass Ahlens Marktplatz zwei Jahre Baustelle ist, konnte Händler offensichtlich nicht abschrecken. „Wir haben Ende Oktober und ich bin jetzt schon ausgebucht“, betont Carlo Pinnschmidt. Früher sei Ende November noch was gegangen. Der neue Weg, der vor vier Jahren eingeschlagen worden sei und konsequent gegangen werde, zeige Wirkung. „Man nimmt den Ahlener Advent von außen immer stärker wahr.“ 20 Hütten, 40-mal für den Wechsel vergeben: Würden mehr auf den Platz passen, wäre noch mehr gegangen.

Ob historisches Karussell, lebendige Krippe, Puppenspieler, Smoker oder Lichterpyramide – alle seien wieder mit dabei. Verstärkt durch einige neue Beschicker aus dem regionalen Umfeld, etwas aus Hamm, Beckum oder Warendorf. Am Bühnenprogramm werde derweil noch gearbeitet.

Um auch andere Bereiche der Innenstadt in festlichem Lichterglanz erstrahlen zu lassen, bitten Stadtmarketingverein Pro Ahlen und WFG – alle Jahre wieder – Geschäftsleute um Spenden für die Weihnachtsbeleuchtung. „Im letzten Jahr war die Zahlungsmoral gut“, sagt Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen. Was keine Selbstverständlichkeit sei. Er wisse von größeren Städten, in denen es in diesem Advent wohl dunkel bleibe.