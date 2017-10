Von Ralf Steinhorst

Der Männerchor Cäcilia Liedertafel feierte am Samstagabend sein 126. Stiftungsfest. Für die Gemeinschaft ist das Fest immer ein Anlass, langjährige Sangesbrüder zu ehren.

Vorsitzender Bernd Everschneider freute sich im „Hof Münsterland“ über den guten Besuch. „Wir haben wieder vier neue gestandene Männer als Sänger!“, betonte er. Mittlerweile hat die Liedertafel 23 aktive Mitglieder, nachdem die Zahl schon auf 17 gesunken war.

Nachdem der Chor mit drei getragenen Liedern wie „Die gebundene Nachtigall“ musikalisch den Abend eröffnete, wurden drei Jubilare von Bernd Everschneider für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt. Vor 25 Jahren trat Wolfgang Droste bei, der die Funktion des Notenwartes innehat. Ein halbes Jahrhundert Chorzugehörigkeit feierte Wolfgang Hillebrand. Schon seit 70 Jahren kennt dieser den Vorsitzenden Bernd Everschneider aus Kindergartenzeiten an und organisiert Veranstaltungen. „Ich mache die Vorbereitungen gerne, wenn ich in die fröhlichen Gesichter sehe, die unserem Chor so treu sind!“, betonte der Jubilar. Als einen der treuesten Sänger bezeichnete Bernd Everschneider Hans Johnen, der seit 60 Jahren dabei ist und kaumeine Probe auslässt.

Kein Stiftungsfest ohne Chorgesang. So griff Paul „Atta“ Kahlert beim Seemannslied „Santiano“ zum Akkordeon. Die Gäste forderten Zugaben. Foto: Ralf Steinhorst Kein Stiftungsfest ohne Chorgesang. So griff Paul „Atta“ Kahlert beim Seemannslied „Santiano“ zum Akkordeon. Die Gäste forderten Zugaben. Foto: Ralf Steinhorst

Im zweiten Teil des Abends sang die „Liedertafel“ unter Chorleiter Martin Kircheis aus dem eher lustigen Repertoire. So ließ es sich Paul „Atta“ Kahlert nicht nehmen, beim Seemannslied „Santiano“ zum Akkordeon zu greifen. Das Lied „Grüß mir die Reben Vater Rhein“ war bewusst gewählt. Es sollte an den Chorausflug in diesem Jahr erinnern. Das gefiel den Gästen so gut, dass sie Zugaben forderten. Vor allem „Der Wanderer“ durfte da nicht fehlen.

Mit einem gemeinsamen Abendessen ging es dann in den weiteren Teil des Abends. Anschließend übernahm „Musikus“ Ralf Doodt das musikalische Programm, bei dem eifrig getanzt wurde. Für Abwechslung sorgte die traditionelle große Tombola.