Zwölf Kinder nahmen in der ersten Ferienwoche an dem Theaterworkshop „Der kleine Prinz“ teil. Foto: Ralf Steinhorst

Für ihre Vorstellung „Der kleine Prinz“ ernteten die Mädchen und Jungen, die am Theaterworkshop in der Stadtbücherei teilgenommen hatten, großen Applaus.

Von Ralf Steinhorst

Mit Theater Mehrsprachigkeit fördern, dieses Ziel hatte der einwöchige Ferienworkshop in der Stadtbücherei. Zwölf Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren studierten das Stück „Der kleine Prinz“ ein und führten es am Freitagnachmittag auf.

„Die zwölf Kinder sprechen sechs Sprachen“, untermauerte Daniela Noack vom städtischen Integrationsteam das Ziel, sich gegenseitig besser verstehen zu lernen. Deshalb kooperierten nicht nur die Stadtbücherei und das Integrationsteam miteinander, sondern das Projekt wurde auch von der „Initiative Lebendige Mehrsprachigkeit“ des Landes NRW finanziell unterstützt.

Warum „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry als Vorlage diente? Weil die Erzählung Menschen verzaubert und verbindet und darüber hinaus weltweit in 180 Sprachen und Dialekte übersetzt wurde. Die Erzählung will darauf aufmerksam machen, dass Fremde in ihrer Vielfalt wertgeschätzt werden sollen. Denn der kleine Prinz ist eine Figur, die viel um die Welt reist.

Im Theaterprojekt sollten die Kinder lernen, ihre kreativen Energien zu bündeln und auf ein Ziel hin zu proben. Mit Sensibilität und Fantasie fühlten sie sich in ihre Rollen ein, bauten so Hemmungen ab und glichen sprachliche Unsicherheiten aus. Das stärkte das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeitsentwicklung.

Dazu passte dann auch, dass die Schauspieldozentin Heike Beutel, die seit 1992 Regisseurin und Autorin am interkulturellen „Wupper Theater“ in Wuppertal ist, den Workshop leitete. „Ich bin ganz stolz, dass alle ganz toll mitgemacht haben – es kannten sich ja nicht alle“, war die Dozentin von der Zusammenarbeit mit den Kindern begeistert.

Heike Beutel wählte eine moderne Abwandlung der Geschichte des kleinen Prinzen, der in diesem Fall als Bewohner eines Asteroiden andere Asteroiden bereist und so unter anderen einen Laternenanzünder und einen Geografen kennenlernt. Am Ende schließlich landet er auf der Erde, wo er auf eine Schlange und Fluchtfüchse trifft, mit denen er sich anfreundet. Für die Aufführung erhielten die jungen Schauspieler am Ende einen großen Applaus.